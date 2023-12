Airtex, los despidos y las prisas

Gian Matteo Marocco, director de Recursos Humanos en Europa de First Brands Group, la firma a la que pertenece el grupo Trico, propietaria de Airtex, tuvo que aguantar el pasado miércoles un buen chaparrón en el edificio Pignatelli, sede de la DGA. La vicepresidenta segunda y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) y del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), Benito Tesier, le dieron argumentos de peso para revocar la decisión de la compañía de deslocalizar la producción de piezas de automoción de Airtex en Zaragoza a Rumanía. Pero todo eso no sirvió de nada. La decisión era irrevocable. No había vuelta atrás. El directivo italiano lo sabía antes de la reunión. Los demás probablemente también, aunque Vaquero dijo el día anterior a los medios que «la esperanza es lo último que se pierde».

Matteo Marocco habló en el Pignatelli del futuro de la electrificación del automóvil y del deseo de la multinacional de concentrar producción en Rumanía y no pareció importarle que Airtex ganase mucho dinero en Zaragoza y que el envejecimiento del parque automovilístico al que estamos asistiendo le puede beneficiar como fabricante de un producto, las bombas de agua para coches, que se vende muy bien en el mercado del recambio.

Airtex (o Trico) ya dio muestras hace meses de que podría marcharse cuando no renovó el alquiler de su sede actual en Plaza, a la que se trasladó desde el polígono Cogullada en 2009 para crecer más. Quizás habría que haber actuado con más diligencia entonces y no ahora, con la decisión tomada y las prisas para llegar a un acuerdo sobre el ERE, como se demostró el viernes: con indemnizaciones de 53 días por año trabajado a los 91 empleados afectados.