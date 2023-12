Los peajes de las autopistas españolas subirán al menos un 4% a partir del 1 de enero

Las autopistas de peaje españolas subirán sus tarifas al menos un 4% a partir del 1 de enero al volver a vincular el alza al Índice de Precios al Consumo (IPC), según confirman fuentes del sector. Es más, el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente podría subir algo más esa cifra si quisiera compensar la limitación del año pasado.

El Gobierno decidió en su último Consejo de Ministros de 2022 aprobar un alza del 4% para los peajes para 2023 en las once autopistas de pago, en lugar del 8,4% que tendría que haber subido en base a la inflación de ese año. Esa limitación tenía el objetivo de suavizar el que hubiera sido el mayor incremento de las tarifas de las autopistas de la historia, un coste poco asumible para los usuarios en un momento de crisis inflacionista.

Ahora la subida del 4% afectará a todas las autopistas con peaje y el Estado seguirá compensando poco a poco a las concesionarias por lo que han dejado de ingresar en 2023 por la limitación de la subida pactada con el ministerio. En ese acuerdo se decidió que el Estado subvencionaría entre 2023 y 2026 parte de estos ingresos no percibidos por la contención de las tarifas con una línea de financiación de 23,3 millones de euros.

Dado que la subida de tarifas es acumulativa, se repercute nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, "aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos", explican desde el ministerio dirigido por Puente. Es decir, que lo que no se ha pagado en 2023 se irá pagando después. Las concesionarias de la red de 1.500 kilómetros de peaje estatales (las principales son Abertis, Itínere, Glovalbía y Ausol), que facturan alrededor de 1.500 millones de euros al año, no aceptaban perder la mitad de lo que hubieran facturado en 2023 si se cumpliera con la subida ligada al IPC. Por ello, tras una intensa negociación, el Ministerio de Transportes estableció esa compensación para ellas, aunque muy alejada de la que solicitaban.

Eso sí, a partir de 2027 esta compensación pasará a abonarse directamente por los usuarios de dichas autopistas. El acuerdo incluyó que desde ese momento se permitirá una serie de incrementos de las tarifas más allá del IPC de ese año, de forma que a los conductores se les repercutirá el ahorro de este año en incrementos futuros de las tarifas, aunque de forma paulatina.

Esta fue la primera vez que el Gobierno no aplicó la revalorización de los peajes de acuerdo al IPC desde que en 2002 se aprobara este sistema. La subida más alta de los últimos años se dio en 2007, cuando de acuerdo a la inflación media de 2006 los peajes subieron un 4,5%. Muy por debajo estuvieron las subidas de los últimos años, con un 1,97% en 2022, un 0,11% en 2021, un 0,84% en 2020 o un 1,2% en 2019.