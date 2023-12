Vivir sin trabajar si te toca el Gordo de Navidad: ¿es posible?

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Navidad es en el que más sueños se depositan en los números del bombo quienes confían en la suerte, e imaginan el desahogo que supondría recibir una lluvia de millones. Algunas personas se conforman con quitarse deudas y se visualizan en un día a día sin hipoteca, pero otras van más allá y piensan si ser millonarios les puede retirar de trabajar o de la necesidad de seguir buscando empleo. Los expertos reconocen que depende.

El sorteo se celebra el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid y es el más importante y popular de todos los sorteos de Lotería Nacional. Tiene sus orígenes en 1812 y reparte 2.590 millones de euros en premios, según repasa Lotería y Apuesta del Estado, el organimo público encargado de organizarlo.

"Recibir una gran cantidad de dinero de forma inesperada produce euforia y, en ocasiones, esta puede hacer que se tomen decisiones poco meditadas y emocionales" advierten desde la firma de asesoramiento financiero Abante. Entre las claves para entender nuestra reacción ante una hipotética entrada de dinero gracias a la diosa Fortuna, y sus consecuencias, destacan que "no se valora igual el dinero si este es fruto del esfuerzo o del trabajo propio, que si es porque se ha ganado un premio o se ha recibido una herencia".

Lo que se puede estirar el premio según la edad

El importe del premio necesario para retirarse dependerá de factores como la edad de la persona, de su esperanza de vida, del dinero al mes que crea que va a necesitar para cubrir sus necesidades (o caprichos) y de si quiere invertir o simplemente ahorrarlo. Cuanto más joven sea, más necesitará estirar el premio.

Primero hay que saber cuánto dinero se gana realmente, porque no todo el premio va para el ganador, sino que una parte se la vuelve a quedar el Estado a través de los impuestos. Se mantiene el gravamen especial del 20% para todos los décimos premiados, a partir de 40.000 euros. Los 400.000 euros por décimo del primer premio, el 'Gordo' de Navidad, se quedan en 328.000 euros, descontada la parte que se lleva Hacienda. El segundo premio, de 125.000 euros, baja a 108.000 euros y el tercero pasa de 50.000 a 48.000 euros. No hay que tributar por el resto de premios porque son de menos de 40.000 euros.

Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se prevé que en 2023 el gasto medio por español supere la cantidad del año pasado que fue de 71,67 euros. A 20 euros por décimo esto supone que de media, en el bosillo de cada jugador hay algo más de tres décimos.

De dos a ocho décimos

Desde Abante cuentan con una simulación de cuántos décimos del Gordo tiene que tener una persona para poder vivir hasta los 90 años con un 'sueldo' mensual de 2.000 euros. No bastará con un boleto ganador. Incluso los mayores 60 años de edad necesitan al menos tres billetes premiados para rebasar el millón de euros y poder vivir los 30 años de vida que les queden sin trabajar y sin invertir. El número de décimos baja a dos si se consiguen inversiones con un 3% de rentabilidad, todavía díficil sin riesgo.

Con 50 años de edad y sin inversiones harán falta al menos cuatro décimos y rozar los 1,8 millones de euros de premio; con 40 años 6,5 décimos y 2,6 millones de euros y con 30 años de edad sería necesario cobrar 3,5 millones de euros, lo que equivale a 8,7 décimos del máximo premio. En todos los casos, si se logran inversiones que den un buen rédito se podrá estirar el premio con menos boletos.

Con todo, cada año se recuerda que el premio difícilmente dura toda la vida. Un estudio de la asociación de asesores financieros europea, la European Financial Planning Association (EFPA), pone de manifiesto que el 70% de los premiados con la Lotería de Navidad tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado.

Examen de las circunstancias personales

Desde Abante aconsejan que cada persona analice no solo su situación financiera actual, su capacidad de ahorro, sus ingresos futuros o sus deudas, sino también otros factores como posibilidad de cobrar pensión de jubilación "la situación familiar, el incremento de la esperanza de vida y su aversión al riesgo". Para los ahorradores acostumbrados a dejar "el dinero inmóvil en cuentas corrientes o en depósitos", este año "con la subida de los tipos de interés, muchos productos conservadores han vuelto a ofrecer rentabilidades atractivas para niveles bajos de riesgo", recuerdan. En este grupo mencionan las letras del Tesoro que "han llegado a dar rentabilidades que no se veían desde hace una década, lo que ha hecho que muchos ahorradores se decanten por ellas. Aconsejan analizar aspectos desde la fiscalidad a la inflación y "pensar si la rentabilidad que nos ofrece el producto en concreto la supera o no".

Y ante la duda tradicional de si amortizar hipoteca o no, no hay una respuesta única. Variará en cada caso. Pese a la subida del euríbor de las hipotecas variables y de sus cuotas. "La decisión de amortizar no tiene por qué ser lo más adecuado. Siempre hay que hacer un análisis de la situación particular", aconsejan los asesores de la firma.

