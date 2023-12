Ya no habrá que arrancar en Aragón melocotoneros afectados por el virus de la sharka

Desde que llegó a la consejería de Agricultura, su titular, Ángel Samper, dejó clara su intención de derogar la orden aprobada por su predecesor, el socialista Joaquín Olona, que declaraba "de utilidad pública" la lucha contra el virus de la sharka-m y obligaba a arrancar todas las parcelas del territorio incluido en la D. O. Melocotón de Calanda donde se detectara la enfermedad en una superficie superior al 10% de la parcela. Una obligación que terminó con el 90% de las hectáreas de frutales en Mazaleón (Teruel) y Maella (Zaragoza).

Samper ha puesto fin a esta situación terminando con dicha ley. "Conforme a la evolución actual de la situación fitosanitaria, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, considera que la solución más lógica y eficiente es la derogación de la Orden AGM/1048/2020, de 19 de octubre", han señalado este martes desde la Consejería, que ha destacado la "satisfacción" con la que ambas localidades han recibido esta noticia.

El Departamento que lidera Vox considera que se ha conseguido el control y la contención de la enfermedad, con la reducción "considerable" del inóculo en la zona y, por lo tanto, "la posibilidad de su dispersión a otras parcelas o zonas no afectadas", por lo que han quedado atenuadas las circunstancias y causas que justificaron la declaración de la utilidad pública y las medidas que eso supuso.

Pese a todo, ha señalado este Departamento, se mantendrá la vigilancia en campañas sucesivas y se contará con la colaboración de los agricultores y cooperativas para ir reduciendo el número de ejemplares afectados. "Esto permite pasar a una estrategia de contención", han explicado desde la consejería que lidera Samper, que detalla que en 2022 se realizaron en Maella prospecciones en zonas perimetrales a parcelas afectadas en anteriores campañas para poder establecer el grado de dispersión y control de la enfermedad. Se analizaron 517 parcelas –196,5981 hectáreas–, de las que resultaron 23 parcelas positivas con arranque total (7,0068 hectáreas). En 0,44 hectáreas repartidas en 25 parcelas se detectó algún árbol afectado, lo que dio lugar a 28 expedientes.

En Mazaleón, en la campaña de 2022 se inspeccionaron 69 parcelas –19,0302 hectáreas–, de las que ninguna tuvo resultado positivo con arranque total y 0,196 hectáreas repartidas en 9 parcelas tuvieron algún árbol afectado, lo que dio lugar a tres expedientes.

Fueron los agricultores de los municipios afectados, así como los máximos representantes políticos de la Diputación Provincial de Teruel y de los municipios afectados, los que pidieron el fin de la orden de arranque de frutales y un plan de reestructuración para los agricultores de Mazaleón, localidad en la que la cooperativa tuvo que cesar su actividad.

Pero desde el sector frutícola también surgen ahora dudas. El virus de la Sharka no está considerado en Europa como una enfermedad de cuarentena por lo que no es indemnizable y no puede haber ayudas a no ser que haya una orden con limitaciones excluyentes como el arranque, por lo que se teme que ahora será seria difícil volver a justificar una subvención por esta enfermedad.