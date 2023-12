Los '7 magníficos' de Wall Street

Han protagonizado el año bursátil en Estados Unidos, dominando el parqué con ganancias estratosféricas, si bien hay que recordar que venían de un 2022 muy negativo, lo que ha hecho más visible su impresionante despegue en 2023. Trabajan en ámbitos tecnológicos, es decir, de mucho futuro, lo que se traduce en un apoyo financiero positivo fundamental. Y es que ya se sabe: el funcionamiento de la economía depende siempre de las expectativas. Apple, Microsoft, Meta (Facebook), Amazon, Alphabet-A (cuya filial más importante es Google), Nvidia y Tesla han sido bautizados como los ‘siete magníficos’ de Wall Street. Su influencia en los mercados, han señalado los expertos, ha podido ser mayor que la causada por los bancos centrales con sus acciones de política monetaria, pero no se sabe cuánto tiempo durará.

Si sus cotizaciones han estado infladas o no y si pueden ir encaminadas a sufrir un batacazo como el vivido tras explosionar la burbuja de las ‘puntocom’ en los primeros años del auge de internet, es algo que no podemos saber a día de hoy. Habrá que ver la evolución de cada una de ellas y la de los mercados internacionales, sensibles siempre a todo tipo de variables, no digamos a la aparición de un ‘cisne negro’, un hecho inesperado.

Hoy, en cualquier caso, nadie puede negar que los ‘siete magníficos’ pueden ser considerados los trasuntos ‘rey Midas’ del siglo XXI, aquellos que todo lo que tocan se convierte en oro. Compañías cuya influencia trasciende con mucho las fronteras de su país e incluso su continente de nacimiento, no en vano hay pugnas en regiones de todo el mundo, en Europa sin ir más lejos, para acoger las actividades que realizan en sus territorios.

Dos de las siete, Amazon y Microsoft, se han fijado en Aragón. La primera ha puesto en marcha ya varios centros (de logística y de datos) y prevé ampliar su actividad entre nosotros mucho más. La segunda ha anunciado ya una potente inversión en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza.

El desembarco de estas dos multinacionales en la Comunidad debe suponer un auténtico desafío para el Gobierno de Aragón, para el Ayuntamiento de Zaragoza y para el sector empresarial que trabaja en las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en esa digitalización que va a más con una apuesta por la Inteligencia Artificial (IA)y el uso de los datos que tiene por delante un recorrido cuya alcance somos hoy incapaces de imaginar. La mejor gestión de los datos, considerados el oro del siglo XXI, abre un mundo de posibilidades que seguramente cambiarán el modo de trabajar de empresas de muy diversos sectores de actividad.

De momento, tanto en la compañías que trabajan en el sector TIC, agrupadas en el clúster Tecnara, como en aquellas que siendo de diferentes sectores industriales emplean mucho nuevas tecnologías, representadas en el clúster IDIA, se cree que el efecto de la llegada a Aragón de Amazon y Microsoft es limitado. Tanto en lo que respecta a la generación de empleo (el número no es muy elevado) como en la calidad de los nuevos trabajos e, incluso, en la posibilidad de que su presencia ayude a impulsar la generación de un ecosistema innovador que ayude a la Comunidad –o a la ciudad de Zaragoza– a convertirse en un referente nacional o incluso europeo.

Antonio Novo, gerente del clúster de innovación aragonés IDIA y presidente de la Alianza Europea de Clústeres, está convencido de que con el concurso de Amazon, Microsoft u otro gran grupo tecnológico Aragón tiene las condiciones para ser líder en Inteligencia Artificial industrial generativa. El desarrollo de soluciones innovadoras que una firma potente puede impulsar aquí con el apoyo –y testeo– que aporten empresas de ámbitos industriales puede ser una aspiración difícil de conseguir, pero vale la pena apostar por ella. Tecnara e IDIA estarán dispuestas a poner de su parte, pero más fuerza tendrán si se implica de lleno el Ejecutivo aragonés con todas las herramientas que tiene a su alcance, entre ellas el empeño de sus principales responsables.