Cuatro generaciones de un sabor maestro

Fue en el año 2013 cuando José Antonio Barreda decidió dar un importante giro a la actividad ganadera que hasta cuatro generaciones de su familia llevaba a cabo en la localidad turolense de Castellote. Se trató de la conversión, tanto de su explotación agrícola como de la ganadería, al modelo ecológico y de la creación de la marca con la que comercializa sus productos: Sabor Maestro. Todo ello con el fin de darles una mejor salida.

"Siempre había querido que la gente pudiera comer un cordero ‘de casa’. Es decir, como se han comido en los pueblos toda la vida", apunta Barreda. "Siempre hemos criado a nuestros animales con alimentación basada en pastos y cereales sembrados y de nacimiento natural en la zona", añade.

Esta alimentación está basada en el aprovechamiento de recursos forrajeros durante todo el año. "La capacidad de aprovechamiento de recursos da a nuestras ovejas un sustento muy importante para su alimentación. Y es que no hay otro sitio para encontrar terrenos óptimos para el pastoreo extensivo que el medio rural. Son ecosistemas naturales que, aunque han sido modificados por el hombre, producen vegetales de una forma natural, cuyo único aprovechamiento posible es el de alimentar a los rebaños", señalan desde Sabor Maestro.

Incluso alimentan a las 1.500 cabezas de ganado ovino de raza ojinegra que componen su explotación con sus propios piensos. "Los elaboramos con productos como garbanzos o lentejas, que era lo que nuestros antepasados daban a las ovejas".

Además de producir carne de la máxima calidad, Sabor Maestro contribuye a la sostenibilidad y mantenimiento de la raza ojinegra

Esta raza es autóctona de la provincia de Teruel y está en peligro de extinción por lo que, además de producir carne de la máxima calidad, Sabor Maestro contribuye a su sostenibilidad y mantenimiento.

Otra de las claves del modelo de manejo de Sabor Maestro es la importancia que dan a uno de los momentos más importantes de la vida de los animales: el encalostramiento. "Cuanto mayor es este encalostramiento, mayor es el paso de anticuerpos de la madre a la cría y mayor es la proteína en sangre de los corderos. Esto hace que los animales puedan tener defensas a lo largo de toda su vida". Sin embargo, tiene el inconveniente de que "los animales pasan más días con las madres que en las explotaciones, por lo que los procesos se alargan".

Y esto se refleja en las propiedades de sus productos, que comercializan en toda España a través de su página web. "Destaca por ser una carne mucho más tierna y más suave que otras", indica Barreda. También se puede adquirir en la tienda que Sabor Maestro tiene en Castellote y que "es un orgullo porque supone crear algún puesto de trabajo en nuestro propio pueblo", recalca.

La explotación ganadera de Sabor Maestro se encuentra en Los Alagones. "Es una zona rural despoblada en la que quiero vivir, y quiero seguir haciéndolo de la ganadería, Me he criado en el medio rural. Nací aquí y no quiero cambiar. Disfruto de calidad de vida junto a mi familia y mis amigos en un entorno privilegiado. Aquí puede desarrollar esta actividad, que es mi medio de vida y que disfruto haciendo. No me veo haciendo otra cosa mientras esta actividad me dé para vivir", añade el ganadero que, no obstante, reconoce que "hay momentos difíciles. Se trabaja muchas horas y días sin descanso". Pese a ello, "esta actividad es lo que me hace sentir bien. Es lo que he vivido siempre y a lo que quiero dedicarme".

¿Quinta generación?

Pese a que las explotaciones de ovino "están disminuyendo en un número considerable, los gastos aumentan notoriamente, lo que hace que el beneficio sea cada vez menor", Barreda se muestra esperanzado en que habrá una quinta generación que continúe con esta actividad. Por el momento en Sabor Maestro encaran 2024 "con muchas ganas, así como con la ilusión de que nuestro proyecto siga adelante, dándose a conocer al mayor número de personas y, por supuesto, sin cerrar puertas a nuevos proyectos".