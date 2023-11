Garamendi pide al Gobierno que actualice los contratos públicos antes de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional

El presidente de CEOE Aragón ha vuelto a plantear en Zaragoza la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 6% en dos años que ya propuso ayer en Madrid, pero además de eso, ha pedido al Gobierno que antes de volver a subirlo sea el primero en cumplir y actualice los contrattos públicos para que recojan dicho incremento.

"Pedimos que se cumplan los acuerdos que firmamos el 10 de mayo del AENC de subida en tres años también aplicados al Salario Mínimo", ha dicho, en el Pabellón Puente de la Expo, donde ha participado en el Foro de la Movilidad organizado por CEOE y la Fundación Ibercaja.

Ha recordado que en tres años el SMI ha subido un 48% y "que lo que no puede ser es que te inviten a cenar y tú tengas que pagar la cena" en el sentido de que el Estado tiene que actualizar la contratación pública de forma que incluya esa subida del Salario Mínimo que han tenido que aplicar las empresas".

Ha recalcado que "el Estado no aplica ese margen de subida del SMI en los contratos públicos de los que las empresas no pueden salirse mientras no haya una nueva plica" y ha criticado que el Gobienro marque la senda y no cumpla" cuando debería ser el primero en hacerlo.

Ha denunciado públicamente también que las empresas, gracias a la reforma laboral que firmaron (y que ahora, ha advertido, "puede saltar por los aires") hayan reducido la temporalidad en la contratación del 24% al 15% y que la contratación pública, es decir, en que el cuerpo administrativo de funcionarios del Estado se siga con un 30% de temporalidad.

Ha insistido además en que "el Gobierno debe tener más presente al campo, que está con problemas ya que le están subiendo todos los costes y se está ahogando" antes de volver a subir el Salario Mínimo.

Le ha pedido también al Gobierno "pensar más en los territorios ya que tienen muy poco que ver los salarios medios de unos y otros" y ha recordado que algunos "están ya muy por encima de los que marca la Carta Social Europea". Y ha vuelto a insistir en que no tiene sentido que el Gobierno vuelva subir el SMI y diga "yo no cumplo" al no indexar la parte que le corresponde en los pliegos de contratación pública.

No obstante, ha precisado Garamendi, que es " decisión del Gobierno" subir el Salario Mínimo Interprofesional "previa consulta a los agentes sociales", pero que es su potestad incrementarlo.

Garamendi se ha mostrado contrario a que "se saquen de la manga un grupo de expertos o sabios" en esta materia cuando los mayores conocedores son las empresas, las pymes, los agricultores, hosteleros y comerciantes.

Ha destacado además la necesidad de "preservar la industria de automoción en la que somos líderes tanto en fabricantes como proveedores en España" y manifestar en Aragón la necesidad de "velar por un sector prioritario, el industrial" con un peso en la comunidad del 20% que es el que tenía que haberse recuperado en toda España para tener "mejores empleos, mejores salarios y un paro por debajo de 10%".

"Hay que velar por esta industria y el efecto tractor que representa una gran compañía" como Stellantis y por eso, ha señalado, la importancia de estar hoy en Zaragoza en el Foro de Movilidad de Mobility City.