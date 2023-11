El mentor de empresas que lucha contra la 'soledad del emprendedor', incluso con un fin de semana en su casa

A Héctor Robles no le gusta definirse y le cuesta ceñirse a una única descripción de su profesión. Aparece como "experto en innovación, estrategia y transformación de organizaciones" en su perfil de la cantera de conferenciantes de la consultora Thinking Heads, donde figura en el Top 100 de sus 'speakers'. Estos días ha visitado Aragón dentro de su trabajo con compañías en las que potencia la innovación y la evolución tanto de los equipos como de los empresarios y emprendedores. Su implicación es tal que una parte de su formación incluye un fin de semana en casa con su familia.

"Soy mentor de empresarios y acompaño a las empresas a conseguir algo", detalla sobre su trabajo este ingeniero de diseño leonés de 50 años. "Cuando voy a la empresa soy un mentor que facilita una transformación", añade. En este sentido, afirma que "los retos de las empresas suelen ser los mismos en cualquier sector: lo que necesitan es atraer y retener talento, que toda la empresa tire del carro, es decir, motivación y atraer nuevos y mejores clientes", enumera entre algunas de las necesidades básicas.

Ha desarrollado proyectos en todo tipo de empresas, de cualquier sector y tamaño. A nivel nacional e internacional ha trabajado para la farmacéutica Abbott en Centroamérica, Thyssenkrupp, Repsol, Caser, Tesa, Adif e Ilunion, enumera. En Aragón desarrolla proyectos actualmente desde sectores relacionados con la agricultura al inmobiliario, como la centenaria Viveros Verón, donde lleva 14 meses impulsando su transformación, y la agencia Alierta Inmobiliaria.

Emprendedor 'quemado'

En sus estudios de cada negocio analiza desde la productividad de la compañía, a la gestión del tiempo, la automatización de procesos y la digitalización para sacar más provecho a su actividad. "Que todo se haga de manera eficiente y que el trabajador no acabe con el famoso 'burn out'", añade.

Este síndrome del trabajador quemado lo conoció él mismo durante sus primeros años de emprendedor cuando estaba volcado en conseguir innovaciones en producto para grandes compañías. "Llevaba siete años sin descansar ni un solo día", afirma. "Tenía todo lo que desea alguien que monta una empresa, menos ser feliz", recuerda. Allí tuvo su primera crisis y decidió reinventarse.

En esa etapa de su vida, él mismo contrató un mentor para buscar apoyo. "Decidí montar un despacho en mi casa y trabajar en otra cosa", cuenta. Empezó haciendo algunos trabajos de transformación de empresas, que ha terminado por convertirse en su actividad principal. Todo ello lo comenzó a recoger en un manifiesto denominado 'Honest Strategy' (Estrategia Honesta).

"Puedes ser tu propio jefe o tu propio esclavo. Cuando empezamos tenemos tanta ilusión y energía que no somos conscientes de que o empezamos a preparar ese camino o, cuando nos demos cuenta de que no es el que queríamos, la situación será poco sostenible"



"El que monta una empresa por primera vez no es consciente de que va a terminar con problemas de salud en 10 años"​​

"Puedes ser tu propio jefe o tu propio esclavo. Cuando empezamos tenemos tanta ilusión y energía que no somos conscientes de que o empezamos a preparar ese camino o, cuando nos demos cuenta de que no es el que queríamos, la situación será poco sostenible". De ahí que gestione a empresarios para superar la llamada 'soledad del emprendedor' o en diseñar desde el primer día cómo quieren que sea su vida cuando el negocio esté funcionando a pleno rendimiento. Esta la combate en puntos de intercambio de experiencias como el 'Honest Club' o Club Honesto.

"El que monta una empresa por primera vez no es consciente de que va a terminar con problemas de salud en 10 años", asegura. En ellos incluye separaciones de pareja, crisis personales porque no encuentran sentido a lo que hacen, etc. "Cuando empieza alguien no lo ve. Yo les espero cuando llevan 15 ó 20 años", pone como plazo para empezar a replantearse sus objetivos personales y en la compañía.

Reconoce que la pandemia de covid le supuso "otra reinvención" y casi un empezar de cero. Sus sesiones se desarrollan 'online', pero reserva un fin de semana presencial y lo hace en su propia casa. "Invito al empresario a mi casa", cuenta. Se trata de un encuentro fuera del ambiente diario donde la desconexión comienza desde el momento en que empieza el viaje. En esos dos días con el 'coach' y su familia "generan un mapa de cómo quieren llevar su vida. Ayudo a que el empresario diseñe su vida y luego su empresa", apunta. Así puede definir qué modelo de negocio necesita, de dónde vendrán los ingresos, a qué público, qué alianzas...

María Llorente, empresaria zaragozana del sector inmobiliario

María Llorente, Alierta Inmobiliaria. H. A.

María Llorente es una de las empresarias zaragozanas que ha confiado en el trabajo de Héctor Robles. "La empresa se estaba comiendo mi vida personal y tenía necesidad de hacer las cosas de otra manera y reorganizar todo", confiesa.

Ella ha pasado por la mentoría de fin de semana. Esas sesiones asegura que "te hacen tomar tu lugar como empresario". "Allí lo que haces es un plan de empresa, a corto, medio y largo plazo, teniendo muy en cuenta tus valores personales, que aportas a la empresa". En su caso, lleva 14 años al frente de la inmobiliaria que abrieron sus padres, Alierta Inmobiliaria, hace tres décadas y que ella siguió como segunda generación. "He ido haciendo las cosas por imitación de mis padres e intuición, no siguiendo un plan", confiesa. Lo que empezó por este motivo está resultando una "reorganización integral de la empresa", reconoce para "sistematizar y optimizar" el negocio.

"La empresa se estaba comiendo mi vida personal y tenía necesidad de hacer las cosas de otra manera y reorganizar todo"



"Un mentor te hace ver que tus problemas son también los de otros, que no son tan diferentes"





Está a mitad de su trabajo con el mentor. Con él también ha trabajado la llamada 'soledad del emprendedor'. "Al final, el empresario, por buen equipo que tenga, se siente un poco solo luchando contra viento y marea. Un mentor te hace ver que tus problemas son también los de otros, que no son tan diferentes", detalla sobre las ventajas. Además, valora que Robles cuente con experiencia tanto en éxitos como fracasos. "Ha estado en todos los estadios, te puede aconsejar muy bien", afirma.

La empresaria valora el acompañamiento que lleva a cabo Robles y su franqueza. "No se anda con tonterías, te dice las cosas como son, sin paños calientes, que eso también es positivo", valora.

Robles lo corrobora: "Siempre estoy provocando al empresario", dice. Asegura que "un medidor de que tu empresa lo está haciendo bien es el número de ‘haters’". A quienes le contratan para que potencie una transformación en su compañía les comienza diciendo: "Si quieres que tu empresa sea innovadora, empieza por ser tú innovador". Reconoce que "no todos los empresarios están preparados para hacer un gran cambio".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.