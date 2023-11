Ángel Samper defiende el incremento en Aragón de los fondos propios de Agricultura

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, ha defendido este lunes con gran convicción la mejora del presupuesto de su departamento, con especial enjundia en lo que se refiere a fondos propios, que se han incrementado en un 13,48%, hasta los 77,7 millones de euros. Las cuentas públicas de la Comunidad incluyen para Agricultura 658 millones de euros, en los que como suele ocurrir la cantidad más elevada corresponde a la PAC, 426 millones.

Samper ha destacado desde el inicio de su intervención el incremento «considerable» del presupuesto de su consejería, lo que le permitirá –ha dicho– poner en valor la alimentación y llevar adelante mejores sinergias con otros departamentos de la DGA, los encargados de gestionar medio ambiente, turismo o políticas de despoblación.

En el detalle de su discurso inicial, el consejero ha dado cuenta de la cantidad asignada a cada una de sus direcciones generales. Así, la de Producción Agraria dispondrá de 449 millones de euros, 426 de ellos para la PAC; la de Desarrollo Rural, 121,6 millones: la de Calidad y Seguridad Alimentaria, 16,8 millones; la de Innovación y Promoción Alimentaria, 55 millones, la de Caza y Pesca (de nueva creación), 1,3 millones, y la Secretaría General Técnica, 10,5 millones. Por otro lado, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) contará con 17,4 millones.

Criticado por el diputado del PSOE Marcel Iglesias por sacar pecho de un incremento de las cuentas no precisamente importante –de un 2,7% frente al 3,6% del presupuesto total del Gobierno de Aragón, lo que «difícilmente podrá poner a la alimentación al mismo nivel que la sanidad y la educación», ha dicho–, Ángel Samper ha hecho hincapié en que él siempre ha hablado de fondos propios y esos son los que han crecido de modo importante. «Los números no se interpretan, estos son los presupuestos más ambiciosos, no haga trampas al solitario», ha espetado el consejero a Iglesias.

El portavoz del PSOE ha recalcado que desde su punto de vista el presupuesto de Agricultura es «decepcionante», y tras indicar que con las cuentas públicas «el PP ha marcado sus prioridades», apostando por beneficiar a Zaragoza, ha afirmado que «al medio rural solo le ha caído la pedrea».

Alberto Izquierdo (PAR), por su parte, reclamó más personal de Agricultura para Teruel, provincia que, apuntó, no sale bien parada en estas cuentas. Joaquín Palacín, de CHA, cuestionó la creación de la dirección de Caza y Pesca, que no ve justificada, mientras Pilar Buj, de Teruel Existe, preguntaba si la consejería ha adoptado medidas para reducir la carga burocrática que afecta a los agricultores. Los representantes del PP(José María Giménez) y de Vox (Santiago Morón), defendieron la intervención de Samper y el contenido de su discurso, como no podía ser de otra forma. Morón aseguró, incluso, que «por primera vez hay una apuesta económica del Gobierno de Aragón por la agricultura».