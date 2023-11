Aragón se integra en la Alianza de Regiones de Automoción

Aragón se ha integrado en la Alianza de Regiones de la Automoción (ARA), que tiene como objetivo alcanzar la transición energética protegiendo los ecosistemas del mercado automovilístico.

Una alianza creada hace un año y en el que están varias regiones españolas como Comunidad Valenciana, Castilla- León o Cataluña. La participación del Gobierno de Aragón se ha plasmado con la presencia en Pamplona de la directora general de Promoción Industrial e Innovación, Mar Paños, en la conferencia anual que se celebra en la capital navarra.

Un encuentro en el que se ha firmado la llamada Declaración de Navarra sobre el futuro del sector. Un documento que incluye un acuerdo para una transición hacia el vehículo eléctrico que tratará de garantizar una evolución cohesionada de todas las regiones implicadas.

Asimismo, está previsto la firma de un acuerdo en el mismo sentido entre el sector público, representado por la Alianza de las Regiones Europeas de Automoción, y el sector privado, representado por la Automotive Skills Alliance, una red impulsada desde el ámbito empresarial para garantizar una "cooperación continua, pragmática y sostenible" en el sector de la automoción.

Para la directora general de Promoción Industrial e Innovación, Mar Paños, es muy importante participar en estos foros que "generan opinión y oportunidades. Estar en el centro de los debates ayudará a que la automoción siga creciendo en la Comunidad, en un momento clave para el sector".

En su intervención, Paños ha pedido que la regulación "no frene la competitividad y que no fuerce o adelante tanto la transición que la industria no esté preparada y se pierda empleo". La dirigente aragonesa ha destacado asimismo que el Gobierno de Aragón "mantendrá el apoyo a estas empresas a través de líneas de apoyo al crecimiento industrial y la innovación que son muy bien acogidas por las compañías y que permiten que se pueda fomentar la investigación y las inversiones de pequeñas y grandes empresas".

Además de las españolas, la alianza está abierta a todas las regiones europeas que quieran unirse con el objetivo de alcanzar una transición exitosa de la industria automovilística hacia una movilidad con cero emisiones que proteja al mismo tiempo los puestos de trabajo, como la competitividad y la cohesión económica y social.

La automoción en Aragón representa el 30 por ciento del Producto Interior Bruto Industrial y el 5 por ciento del PIB total. En todo el territorio, entre fabricantes y auxiliares, emplea a unas 25.000 personas. En toda la Unión Europea estas compañías son el 7 por ciento del empleo y dan trabajo a 13 millones de ciudadanos.