'Yes, of Corsa', una campaña singular

«Por supuesto». Opel, la marca alemana del grupo Stellantis, referencia en Aragón durante años al ser la más fabricada con diferencia en la planta de Figueruelas, quiere potenciar una imagen más desenfadada. No renuncia a su siempre celebrada ingeniería alemana, pero quiere incidir en su apuesta por estar cerca del público joven, el que querría comprar el Corsa, utilitario que mejor ha identificado a la factoría de Zaragoza, donde nació en 1982 y donde hoy se ensambla su sexta generación, que desde 2021 cuenta con una versión eléctrica. Coincidiendo con el ‘restyling’ de mitad del modelo, ahora se promociona con muchos «por supuestos» en inglés, aunque sustituyendo el ‘of course’ por un ‘of Corsa’. «¿Tiene tecnología inteligente?», se pregunta en el anuncio. «Yes, of Corsa», se responde. «¿Es divertido de conducir? Yes, of Corsa», «¿Tiene una versión híbrida?...» Y así sucesivamente.

Renovado. El nuevo Corsa, que se comercializa desde el pasado 2 de octubre, tuvo una presentación en España recientemente en la sede del equipo de los eSport Giants, en Málaga. De esta manera reflejaba su interés en llegar a la generación Z, que son los más volcados en los videojuegos, con entre 18 y 30 años, considerados por tanto como clientes potenciales el Corsa.

El eléctrico. El Corsa ha evolucionado con los años, la primera generación no tiene nada que ver con la última. En 40 años, el coche ha sido líder en ventas durante mucho tiempo en países muy diversos, España incluido, si bien acaso sean los países del centro de Europa donde tenga un predicamento muy especial. Una de las razones es la marca, que cuenta con un origen alemán muy claramente identificado, incluido el detalle de tener como origen a la familia de los hermanos Opel de Rüsselsheim, localidad cercana a Fráncfort. El e-Corsa, que se ensambla en Figueruelas desde 2021, da muestras de su puesta al día y una mirada al futuro que empieza a ser presente, aunque no en España. El utilitario se está vendiendo muy bien en el centro y en el norte del Viejo Continente. Stellantis reseñaba recientemente que tres vehículos suyos estaban incluidos en la lista de los cinco eléctricos más vendidos en Alemania en el mes de septiembre. El Corsa enchufable, con 2.200 unidades, ocupó el segundo puesto, mientras que el Fiat 500 eléctrico se situaba en el tercero, con 1.800, y el e-Opel Mokka, con 1.300, el cuarto.

Gala en el pabellón puente. Mobility City, el proyecto (ya realidad) estrella de la Fundación Ibercaja, vivirá el próximo martes un día grande. Tendrá ocasión de celebrar en su flamante sede, en el Pabellón Puente de Zaragoza, la ‘Gala de la Movilidad y la Automoción’ en la que entrega los denominados premios Impulso. Amado Franco, José Luis Rodrigo, Jaime Armengol y su equipo recibirán a autoridades y personalidades del sector de la automoción en el singular espacio de ese puente ideado por Zaha Hadid que es ya la casa de Mobility. Las dos primeras ediciones de los galardones Impulso se celebraron en Madrid, pero esta tercera se hará ya en Zaragoza, como se anunció el año pasado. Se espera aquí la presencia del ministro de Industria, Héctor Gómez, cuya opinión sobre los planes de Stellantis de construir una gigafactoría de baterías para coches eléctricos será muy esperada. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, estará al quite sobre lo que pueda decir.