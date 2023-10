La feria de Mara da a conocer la raza ovina roya bilbilitana y "por qué está en peligro de extinción"

La II edición de la Feria de Mara, localidad de la Comunidad de Calatayud enclavada en la ribera del Perejiles, ha tenido de nuevo como absoluta protagonista a la raza ovina roya bilbilitana, de la que ha acogido el habitual monográfico que organizan Agrobi y Oviaragón, de la mano del Ayuntamiento local. En la cita, que arrancó este viernes y ha continuado a lo largo de este sábado, decenas de vecinos del pueblo y de municipios cercanos han pasado por el pabellón, que ha sido su punto neurálgico.

Allí se han emplazado seis expositores con distintos lotes de este tipo de oveja: Francisco Monge, de Jaraba; Ignacio Rebollar, de Candilichera (Soria); Peiro Ganadera, de Mara; Jesús Gómez, de Cervera de la Cañada; M.ª José Muñoz, de Monreal de Ariza y los hermanos Monge Escolano, de Calmarza. En el mismo espacio se exhibía material de trabajo y las diez imágenes finalistas de la primera edición del Concurso de Fotografía, centrada en la misma familia ovina.

Feria de la oveja roya bilbilitana en Mara: exhibición práctica de perros pastores JMACIPE

"Se trata de divulgar la raza, saber por qué está en peligro de extinción y que la gente vea cómo es en sí misma: su color rojizo, royo, que no es negro. Darle valor y que no se pierda", explicaba Javier Peiro, alcalde de Mara y presidente de Agrobi, la Asociación de Ganaderos de Ovino de Raza Roya Bilbilitana. En el recinto de la exposición también se habían instalado un puesto de artesanía y otro con cencerros, realizados de forma artesanal.

Entre los visitantes se encontraba José María Pérez, de Miedes, que, en un receso de la vendimia, reconocía que "está bien que se hagan cosas así". "Me gustan mucho las ovejas, porque en mi casa, mi abuelo siempre había tenido", reconocía Marta Gómez, de Orera. A sus 20 años, reconoce que su deseo es contar con su propio ganado: "Quiero retomar la tradición y volver a hacerlo".

A su lado, Amado Aldana, con 86 años y natural de Miedes, recordaba su larga trayectoria con el ganado. "Desde los 10 años me tocó ir con las cabras y me ha tocado hacer de todo, hasta curarlas cuando no estaban los veterinarios", confesaba. Lo hacían poco antes del inicio de la demostración de perros pastores, organizada por la Asociación canina Aragonesa de Pastoreo.

Feria de la oveja roya bilbilitana en Mara: exhibición práctica de perros pastores Macipe

Esta actividad, realizada bajo un intenso calor, ha servido de antesala a la comida popular, una caldereta de ternasco de Aragón. En la sobremesa, se ha realizado la nueva entrega del 'Concurso de silbidos pastoriles', en los que Carlos Peiro se ha llevado el trofeo por la duración, originalidad y volumen, por delante de Cristina Agüelo y Belén Domínguez.

A continuación, se ha entregado el reconocimiento a la mejor instantánea del certamen a Javier Muñoz, por 'Joselito y sus royas'. Por otra parte, se ha rendido homenaje José Antonio Muñoz Elvira, pastor recién jubilado y cuya hija, Maria José, se ha hecho cargo del ganado en la localidad de Monreal de Ariza.

Durante la jornada del viernes, las charlas técnicas se centraron en estudiar vías de mejora de los resultados de las explotaciones ganaderas y en analizar los avances del proyecto de cooperación 'Validación efectos de variantes génicas asociadas a prolificidad y estacionalidad en rasa aragonesa y roya bilbilitana'.