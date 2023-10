Salario emocional: qué es y cuándo puede compensar que no te suban el sueldo

La falta de acuerdo sobre la subida del salario suele ser uno de los aspectos que bloquea más negociaciones laborales en las empresas o impide atraer y retener talento en puestos con escasez de profesionales. Existe una fórmula que puede compensar en parte que no se aplique un incremento salarial, basado en cambios que son "gratis" y que entran en el concepto de "salario emocional". Eso sí, no todo vale y es necesario partir de unas condiciones económicas justas.

En el campo de los Recursos Humanos existen distintos tipos de retribuciones. Además del salario dinerario existe la posibilidad de pagar una parte "en especie" de lo que se pueden considerar como beneficios sociales (coche de empresa, cheque comedor, seguro privado...). El salario emocional va un paso más allá.

Definición de salario emocional

No existe una única definición. Para Juan Buil, fundador y formador en empresas de Motio Consultores, este salario está formado por "todo aquello con lo que una empresa puede hacer que la persona se sienta pagada de algún modo sin que intervenga el dinero". Incluye entre las posibilidades que se abren desde la de ofrecer flexibilidad horaria, al prestigio para el trabajador de la imagen de marca de su empresa y el reconocimiento del trabajo bien hecho por parte de sus superiores. "No se trata de dar una palmada en la espalda", aclara sobre este último punto.

"Al final, todos trabajamos por dinero, el dinero es importante, pero cada vez más la gente valora todo", añade Juan Martínez de Salinas, especialista en gestión del talento y desarrollo profesional. Como salario emocional entiende "el conjunto de medidas dirigidas a mejorar el bienestar de los trabajadores". En la lista incorpora medidas como "flexibilizar las entradas y salidas" al trabajo, facilitar la conciliación y el teletrabajo. Considera que "ya está muy integrado" en las empresas, sobre todo, con el mayor peso de medidas como el teletrabajo, la conciliación o la preocupación por la salud mental de las plantillas.

Ambos coinciden en que no se puede hablar de salario emocional si no está cubierta la parte económica y en la necesidad de preguntar a la plantilla qué necesita. La edad será un factor determinante para ver qué le compensa a cada uno, dentro de las posibilidades de la empresa.

"Cada vez la gente demanda más en las empresas me pregunten lo que necesito y lo que valoro más", señala. Así, "hay empresas que te dan directamente beneficios como gimnasio o clases de inglés gratis y a lo mejor lo que necesito es más flexibilidad a la entrada y la salida o que pueda teletrabajar dos días a la semana", pone como ejemplos

"Hay que escuchar a tu gente y ver lo que cada uno valora", aañade Buil. Entre los intangibles que afirma valora mucho la gente en el trabajo es "que se sepan escuchados y comprendidos y el tema del respeto", que puedan decir "tengo un jefe que me escucha, me valora, que le cuento un problema y siento que me comprende, que no me da sermones", pone como ejemplos de elementos que son "a coste cero" y que el jefe "debe de transmitir a su equipo". Sigue con ejemplos sencillos como "llamar a la gente por su nombre" para no dar lugar a comentarios como "tengo un jefe que no se sabe mi nombre".

Eso sí, siempre con sinceridad. "Si alguien no se lo cree que no lo aplique porque no somos tontos", añade.

Evitar la fuga de talentos

Hay pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. "Cuando pregunto a gente en los cursos muy pocos tienen un reconocimiento por escrito de sus jefes, pero el que lo tiene nunca lo tira", indica. "O cuidas a la gente o la gente se irá a la competencia", advierte el consultor.

Si se cubre esta parte de sueldo emocional se pueden evitar situaciones como la fuga de talentos. "Cuando el trabajador se va a veces dice que es por dinero, pero suele ser por otros temas como mala relación con los superiores y solucionar estos problemas es a coste cero", apunta Buil.

En este sentido, Martínez de Salinas coincide en que el ambiente laboral "influye mucho", ya que "uno de los grandes motivos por los que se va la gente de su empresa es el salario y después huir de jefes o jefas y compañeros", asegura.

"Si la gente está contenta y motivada va a rendir mejor en su trabajo", afirma. Un escenario deseable cuando se necesitan perfiles difíciles de encontrar. "No vas a evitar que alguien se vaya si tiene una oferta mejor, pero el nivel de rotación será menor si la gente está contenta en la empresa", concluye.

