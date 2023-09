La economía aragonesa se ralentiza, pero no hay riesgo de recesión

Se temía un inicio de año más difícil y no ha sido así, pero la economía aragonesa está acusando ya signos de una ralentización que aún continuará durante unos meses, aunque no hay riesgo de recesión. La comisión de coyuntura económica de CEOE Aragón ha constatado esta realidad en la Comunidad en su reunión de este viernes, en la que se puso de manifiesto que el comportamiento de los distintos sectores de actividad está siendo muy heterogéneo.

"Hay muchos datos que demuestran esta ralentización, con sectores que no han recuperado sus cifras de 2019, como el agrario o el de la construcción, aunque el manufacturero sí lo ha hecho, así como el de las nuevas tecnologías", ha señalado Félix Longás, presidente de la comisión de coyuntura de la patronal aragonesa. El dirigente empresarial ha indicado que en este contexto le pedirán al nuevo Gobierno autonómico que tome un especial interés en solucionar los problemas que afectan a las compañías que desarrollan aquí su actividad, entre ellas la muchas veces repetida rebaja de impuestos. "Nos preocupa el tema impositivo, no queremos prebendas, pero queremos estar igual que otras comunidades autónomas", ha dicho. A este respecto ve "buena voluntad" en el equipo que encabeza el nuevo presidente de la DGA, Jorge Azcón, pero ha recordado que de momento no se ha dado ningún paso.

Félix Longás ha destacado asimismo otro problema que genera una enorme preocupación entre las empresas de la Comunidad, la relacionada con la falta de perfiles adecuados para nuevos proyectos. En este segundo semestre, ha recordado, las empresas necesitarán contar con unos 25.000 trabajadores más, pero son conscientes de que 15.600 de ellos son de difícil cobertura.

En la comisión de coyuntura de CEOE Aragón ha participado Gregorio Izquierdo, director de Economía de la patronal a nivel nacional, que ha reconocido que la economía española se está enfrentado a retos globales mejor que otros países de su entorno gracias a su mejor control de la tensión inflacionista y a la generación de empleo. No obstante, ha admitido que el entorno de la economía en general es "más adverso que el año pasado", entre otras cosas por la subida de los tipos de interés y el elevado de los costes que asumen las empresas.