Confirmados los primeros focos de enfermedad hemorrágica en explotaciones de vacuno de Aragón

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, especialmente a vacas y ciervos, ya está en Aragón. Se han confirmado como tal los casos sospechosos detectados en Albarracín –donde la primera alerta surgió tras hallarse díez ciervos muertos– y Cantavieja (ambos en Teruel). Según explicaron desde el Gobierno de Aragón se está además pendiente de conocer el resultado oficial de los análisis remitidos al laboratorio madrileño de referencia en Algete desde una explotación de La Fueva, en la comarca oscense del Sobrarbe.

"Los ganaderos llevamos ya más de dos meses preocupados e intentando resolver nuestras dudas ante esta nueva enfermedad y a fecha de hoy aún no hemos tenido ninguna solución", lamentó este martes Joaquín Gargallo, responsable del sector vacuno extensivo de UAGA y del vacuno de carne en COAG, que aunque reconoció no tener confirmación de los casos sospechosos en Aragón se mostró convencido de que "serán positivos porque por diagnóstico clínico son más que seguros".

La enfermedad hemorrágica, que sufren con mayor virulencia los animales adultos, es una infección vírica no contagiosa, no se transmite entre animales sino a través de mosquitos culicoides.

Su presencia en las sierras turolenses se explica, según Gargallo, por la existencia de un foco confirmado en los Montes Universales, si bien se sospecha, aseguró el representante de UAGA-COAG, que los casos de La Fueva podrían deberse a una incorrecta desinsectación en el transporte utilizado para el traslado de algún animal comprado en el sur español, "seguramente en zonas que tenían restricciones de movimientos y no se han seguido las pautas que deberían haberse seguido". Por eso, desde la organización agraria se hace un llamamiento a los ganaderos aragoneses "para que sean muy conscientes del peligro que entraña comprar animales y no seguir estas pautas, que por cierto no están muy definidas, por lo que deberíamos profundizar más en esto y por eso hemos reclamado unas medidas urgentes al ministro de Agricultura en funciones", añadió Gargallo.

Sin riesgo para el consumo

No es una zoonosis, por lo que no es transmisible a humanos y tampoco llega a la cadena alimentaria por lo que no hay riesgo ninguno en el consumo de carne de bovino. Bien distinto es, sin embargo, su afección en las explotaciones ganaderas en las que se detecta su presencia, ya que provoca elevadas pérdidas. "Las vacas disminuyen su producción y provoca pérdidas por abortos e infertilidad, además de un significativo aumento de los gastos veterinarios", detalló el representante agrario, que explicó que los animales quedan extremadamente delgados y, en alguno casos, puede llegar a morir. "La mortalidad media de los animales es de un 10% aunque en determinados casos hay explotaciones seriamente afectadas, por lo que hasta que el mapa inmunológico de los animales no incluya esta nueva enfermedad esta primera oleada va a ser complicada", lamentó.

Ante la preocupación del sector, la organización agraria exige al Ministerio información detallada de la enfermedad y de su posible enfermedad, un estudio de impacto real en la ganadería de bovino, propuestas de control de la enfermedad, intensidad y extensión, así como propuestas de autocontrol en las explotaciones y ayudas directas para las ganaderías, "que no van a poder sobrellevar otros costes tras la grave situación que ya padecen por la sequía", matizó Gargallo. "Estas mismas peticiones trasladaremos también al consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, cuando tenga a bien recibirnos", añadió.

"Que se ponga a trabajar"

Precisamente este martes, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, pidió a Samper, "que se ponga a trabajar y tome las medidas necesarias y oportunas con respecto a la enfermedad hemorrágica epizoótica". Villagrasa anunció además que el Grupo Socialista ha registrado una Proposición No de Ley que plantea también trasladar al Ministerio de Agricultura que se considere a la EHE como una enfermedad dentro del programa de saneamiento ganadero.

Desde el Gobierno de Aragón explicaron que la consejería del ramo ya trabaja en un decálogo de medidas a adoptar para evitar la transmisión que será remitido a todas las explotaciones de la Comunidad.