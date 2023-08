Inspección de Trabajo intensificará los controles para frenar la cifra de 21 accidentes laborales mortales en ocho meses

La cifra de 21 fallecidos en el puesto de trabajo en lo que va de año y de diez en solo dos meses, julio y agosto, supone "una tragedia que no puede continuar", dijo ayer Román García Oliver, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón (ITSS). "No son admisibles en la actualidad estos accidentes, que se producen en actividades tradicionales y tareas en las que se deben extremar las medidas de prevención", indicó. A su juicio, "hay algo que no se está haciendo bien por parte de las empresas".

El último trabajador fallecido, de 57 años, por el derrumbe en una zanja, este pasado martes, es un ejemplo, al igual que el transportista que murió aplastado por la caída de una carga. "Son tareas totalmente identificadas para las que debería haberse planificado adecuadamente la actividad y las medidas preventivas antes de iniciarse", apuntó. Por eso "habrá que intensificar los controles» y «decidir acciones de concienciación", subrayó.

García Oliver destacó que "Aragón se ha caracterizado en el pasado por programas innovadores de vigilancia de empresas que agrupan el mayor volumen de accidentes", pero reconoció que "no basta y deberemos concentrarnos en la forma en que se producen estos accidentes mortales".

Precisamente la Inspección de Zaragoza, indicó su máximo responsable, "estaba desarrollando diferentes controles específicos en obras con excavaciones y taludes para evitar los derrumbes". Y en este sentido, habló de la necesidad de "incorporar estudios geotécnicos en estos casos que tengan en cuenta la ubicación, afecciones posibles y relaciones con el entorno".

"Debe preverse todo y no basta con análisis genéricos y medidas teóricas. Eso no es prevención", añadió. Asimismo, incidió en que "la normativa es clara y no es nueva" y "requiere un esfuerzo real y adaptado a cada caso, porque en cada obra o tarea hay condiciones diferentes que deben contemplarse por las empresas".

La ITSS ha requerido a la dirección de la empresa Mariano López Navarro (MLN) a adoptar estas medidas en la obra del paseo de Sagasta. "La empresa deberá justificar la seguridad del trabajo antes de su reinicio", dijo. MLN, que ha detenido los trabajos, fue citada ayer ante la Inspección, donde fue requerida a adoptar estas medidas y aportar la documentación.

"Las revisaremos cuando retome la actividad", dijo García Oliver en referencia al accidente en el que perdió la vida Luis Vicario, de 57 años, empleado de MLN que falleció el martes en el hospital después de que el viernes resultase herido grave al desplomarse parte de una de las paredes de la zanja en la que trabajaba.

En el otro accidente mortal de esta semana perdió la vida Carlos Alquézar, un camionero de 51 años y trabajador de la empresa Transportes César Mora de Alcañiz, al caerle encima un fardo de residuo plástico de 350 kilos cuando fue a descargar al vertedero Rinza.