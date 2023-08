El BOE publica los puestos de trabajo que las empresas pueden contratar en el extranjero

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el denominado catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que establece los perfiles que las empresas pueden contratar en el extranjero para suplir las vacantes que no cubren los nacionales.

En el documento se incluye por primera vez a profesionales del sector de la construcción, aunque con un marcado carácter técnico.

En concreto, el listado incluye a carpinteros y montadores de aluminio, metálico y pvc; instaladores electricistas de edificios y viviendas; instaladores electricistas en general; y conductores-operadores de grúa en camión, de grúa fija y de grúa móvil. Personal que se suma a las ocupaciones más habituales del listado, que se centran en las figuras de deportistas, entrenadores profesionales y el sector de la navegación.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cierra así un objetivo que se había marcado desde hace meses, y que había encontrado la oposición tanto de los sindicatos como de la patronal. La brecha también se abrió con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que finalmente da su brazo a torcer, aunque solo a medias, pues el listado no incluye a puestos tan habituales como peones o capataces, centrándose en personal técnico y especializado.

Tras meses de negociación, ambos ministerios, la patronal y las organizaciones de trabajadores llegaron recientemente a un acuerdo en la mesa de la comisión tripartita para que el catálogo definitivo se publicase en el BOE.

En su momento, CC OO ya mostró su disconformidad con esta medida de traer a trabajadores de fuera cuando hay casi tres millones de parados, aunque decidió "no oponerse para demostrar su lealtad institucional". "No creemos que haya carencias en el mercado de trabajo español, sino que es un lugar común que utilizan determinados empresarios. Lo que hay en algunos sectores es carencia de salarios, condiciones y contratación", denunciaba hace unas semanas José Antonio Moreno, responsable confederal del Migraciones del sindicato y su representante en la mesa de negociación, que pide que se fomente la empleabilidad de los parados.

Formar a los desempleados ha sido también una petición muy repetida por parte de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Su presidente, Pedro Fernández Alén, ha reclamado un plan de choque para formar a cuatro colectivos: desempleados, mujeres, jóvenes e inmigrantes.

Si una vez puesto en marcha no se lograra cubrir toda la demanda, su propuesta pasa por dar otro paso más para facilitar que se traiga gente de fuera. Otra vía sería formar a los inmigrantes irregulares que hay en España, entre 300.000 y 600.000, según cifra Seguridad Social.

En todo caso, la realidad es que la necesidad de mano de obra en la construcción es acuciante. La patronal CNC estima que harán falta unos 700.000 trabajadores para poder ejecutar el plan de recuperación, ya que siete de cada diez euros de los fondos europeos están ligados a proyectos del sector.