Protesta de procuradores y abogados: "Hay compañeros que se están jubilando con pensiones de 350 euros"

Parte del colectivo de procuradores y abogados ha comenzado a moverse en los últimos meses en las redes sociales y a protestar en algunas ciudades españolas para denunciar que quienes aportan para su futura pensión a través de las mutualidades de previsión solo pueden aspirar a pensiones "indignas". En Zaragoza se han agrupado también dentro del llamado Movimiento#2J que busca una solución a nivel nacional.

"Hay compañeros que se están jubilando con pensiones de 350 euros", asegura Miguel Ángel Alcaraz, procurador zaragozano y director de Aragón Media que hace de portavoz de los miembros de su colectivo que piden cambios. Las aportaciones para sus pensiones comenzaron siendo obligatorias a través de las mutualidades, junto a la colegiación, pero a partir de finales de los noventa tuvieron la opción de elegir entre seguir en ellas o pasar al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social, por el que cotizan quienes trabajan por cuenta propia. La elección se hizo hace décadas y critica que el devenir ha hecho que las condiciones hayan ido empeorando para quienes se mantuvieron en la mutualidad, que puede ser casi la mitad del colectivo, según estimaciones del sector.

En busca de una "pasarela" al RETA

Se sienten "atropellados" por las mutualidades "que nos han dicho que era igual que el RETA". El objetivo de la movilización y la Asociación de Procuradores por una Jubilación Digna surgida entre profesionales preocupados es conseguir una "pasarela" al RETA para saltar al sistema público sin perder derechos ni ver penalizadas sus aportaciones fiscalmente.

"Yo pago 286 euros al mes a la mutualidad cuando el RETA el mínimo es 297, casi igual pero con prestaciones diferentes", pone como ejemplo Alcaraz sobre la aportación mínima, que es la que pagan muchos profesionales. Además, en lugar de 14 pagas tienen derecho a 12 y la cuantía no se actualiza al índice de precios al consumo (IPC).

El profesional reconoce que deberían de haber estado más pendientes de las simulaciones para conocer en qué quedaba su contribución mensual a la mutualidad. "Nosotros nos hemos confiado. Siempre hemos pensado que la mutualidad está bien", se defiende.

Algunos colegiados se dieron cuenta al hacer cálculos por acercarse la edad de la jubilación o tener algún problema de salud. "No me había preocupado por estos temas pero estuve de baja por enfermedad", comenta uno de los miembros de la plataforma de procuradores en Zaragoza. "Tengo 59 años, llevo 26 de ejercicio y según la simulación que me hicieron cobraría 350 euros al mes", afirma, lejos de la idea que se había hecho durante estos años, de llegar al menos a lo que se considera una pensión mínima.

Es consciente de que en estos años ha cotizado "lo mínimo", pero explica que es "a lo que he podido llegar". Critica que la mutualidad no les haya mandado simulaciones para informarle, aunque le recordara en sus comunicaciones que contribuía con lo mínimo.

Reunión el 21 de septiembre

Los colegios profesionales no se han posicionado sobre este tema que enfrenta a parte de sus colegiados con las mutualidades. Desde el Colegio de Procuradores de Zaragoza solo se ha apuntado que el movimiento J2 no les ha trasladado sus reivindicaciones oficialmente, pero que "siempre apoyará medidas que redunden en beneficio colegiados mutualistas". Eso sí, añade que falta echar cuentas para "saber las condiciones" en las que se haría un hipotético paso al RETA.

La Mutualidad de Procuradores se ha visto obligada a actuar y ha convocado una junta extraordinaria el próximo 21 de septiembre, después del periodo vacacional de los profesionales en agosto, donde podrá intervenir el colectivo por videoconferencia. Los responsables de la entidad comunicaron a mitad de este mes (antes de las elecciones del 23J) que habían iniciado una ronda de reuniones con los principales partidos políticos para dar traslado de la petición del que llaman "colectivo de mutualistas alternativos" para plantear la pasarela al RETA "siempre y cuando no se perjudiquen los derechos del resto de compañeros mutualistas", ha puntualizado en un comunicado la institución. De ella reciben ya sus pensiones quienes se han ido jubilando en los últimos años, que serían las que se tratan de proteger ante un eventual cambio.

Por otro lado, en cuanto a los detalles de una hipotética salida de mutualistas para pasar al sistema público, la mutualidad explica en el citado comunicado que solicitó a los representantes políticos un cambio en la fiscalidad "para que las aportaciones a los mutualistas pasen a ser consideradas como rentas del trabajo y dejen de cotizar como rentas de ahorro", ya que estas últimas tienen que pagar más impuestos.

