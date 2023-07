Camping Laspaúles, un negocio familiar que en temporada alta da empleo a 20 personas

Hace 34 años que a Daniel, el tío de María Jesús Espot, actual dueña del Camping Laspaúles, se le ocurrió la idea de montar un negocio de este tipo. Se lo comentó a su primo Sebastián Espot (el padre de María Jesús) y éste, a su vez, a su cuñado Ramón. Entre los tres, pusieron los cimientos del camping actual y las tres familias lo regentaron durante varios años. Al principio, solo lo abrían en los meses de verano y, al tiempo, fue la familia de María Jesús la que se quedó con el negocio. Ella, junto a sus dos hermanos, se ocupaban de todo en época estival, alternándolo con sus empleos habituales.

Laspaúles (Ribagorza) es su pueblo pero durante años María Jesús vivió en Zaragoza, donde empezó a estudiar la carrera de Derecho y trabajó como cuidadora de niños con discapacidad y de auxiliar de clínica en una residencia. Carlos, su marido era electricista y cuando tuvieron a su primer hijo, que ahora tiene 20 años, decidieron regresar al medio rural, donde realmente querían seguir construyendo su familia. “Queríamos criar a nuestros hijos en la naturaleza”, explica.

Entonces comenzó un gran proceso de renovación en el camping, que pasó a estar abierto durante todo el año, con dedicación exclusiva de María Jesús y Carlos. “Ha sido un negocio que ha ido creciendo muy paulatinamente con mucho esfuerzo. A la vez que levantábamos el camping estábamos criando a los hijos así que tuvimos que tirar mucho de la familia”, recuerda. Como ventaja, en Laspaúles ya contaban con una casa familiar donde vivir, por lo que mudarse al pueblo fue bastante rodado.

Las primeras mejoras que hicieron en cuanto tomaron las riendas del camping fue renovar el edificio principal, que estaba hecho de forma muy casera y acorde a las necesidades iniciales. Con la reforma, se habilitó una sala multiusos y una oficina en el piso de arriba y abajo está la recepción y el restaurante. Después llegaron los primeros cuatro bungalows, algo fundamental para que en el Camping Laspaules pudiera alojarse gente durante todo el año. Ahora, el camping dispone de una capacidad total para unas 300 personas, entre las 81 parcelas para acampar y caravanas y los doce bungalows que hay actualmente.

Un camping de alta montaña con todos los servicios

Situado a 1.400 metros, el de las Laspaúles es un camping de alta montaña por lo que la temporada de verano para dormir en tienda de campaña o en caravana es muy corta, reduciéndose prácticamente a julio y agosto. Este es uno de los motivos por los que los bungalows es el tipo de alojamiento más demandado. “Están hechos con buenos materiales, son amplios, con un salón acogedor y disponen de wifi. Además, hay dos adaptados a personas con discapacidad”, explica María Jesús.

Una de las grandes ventajas de este camping es que su acceso está en el mismo casco urbano del pueblo. Así, la parte superior, por donde se accede al recinto, está a un paso de la tienda o el bar de Laspaúles. Por otro lado, la zona de parcelas y bungalows es la más alejada de la población, garantizando la tranquilidad tanto de los vecinos como de los clientes del camping. “Es un beneficio mutuo entre el camping y el pueblo. De hecho, muchos de nuestros clientes se han acabado comprando un apartamento aquí y también hay algún caso de personas que se han asentado en Laspaúles, montado un negocio”, asegura María Jesús.

Sus clientes son, sobre todo, familias con niños que en este camping encuentran el lugar perfecto para pasar unas vacaciones tranquilas, en la naturaleza y con actividades para los más pequeños. Hay zona de juegos, piscina y animación, además de ser un espacio seguro en plena montaña. “El turismo de montaña es muy sano. Elegir un camping hace que los niños se impliquen en las tareas diarias, aporta valores como el contacto con la naturaleza y devuelve la esencia de la vida”, defiende la dueña del Camping Laspaúles.

Para sacar adelante el negocio, María Jesús y Carlos cuentan con una plantilla fija de siete personas todo el año pero en temporada alta la cifra se eleva hasta la veintena, entre personal de cocina, limpieza o mantenimiento. Y es que, por la cercanía al pueblo, al restaurante o la tienda del camping no solo van los clientes del propio recinto, sino también los vecinos de Laspaúles. “La hostelería requiere mucho trabajo y aunque no solemos tener problemas para encontrar personal, a veces hay que ingeniárselas para crear un buen equipo, algo que me parece fundamental”, asegura María Jesús. Ahora, tras 20 años dando una nueva forma al negocio familiar, puede decir que han conseguido tener esa buena base que necesitaban. “Procuramos que la plantilla sea la misma año tras año, gente joven y estudiantes que en verano vuelven al pueblo. Pero siempre hay alguna nueva incorporación”, comenta.

A estas alturas, encontrar un bungalow libre en el Camping Laspaúles para varios días en julio o agosto es tarea difícil. “Tenemos todo ocupado excepto algunos días sueltos”, puntualiza María Jesús. A raíz de la pandemia, ha notado el aumento de este tipo de turismo y, sobre todo, el auge de alojarse en estas cabañas de madera. De hecho, su última inversión se ha destinado a habilitar nuevos bungalows, a través de una ayuda de Fondos Leader. “A día de hoy es una apuesta segura porque es un producto muy demandado”, asegura.

Por delante, María Jesús, Carlos, sus hijos (que en verano también trabajan en el camping) y el resto del equipo tienen los meses de mayor actividad en el camping. En noviembre, con la temporada de verano ya clausurada y la de invierno todavía por llegar, la idea es cerrar 15 días las instalaciones para que todos puedan descansar.

