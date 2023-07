Una balsa para el entretenimiento

En su misión de combatir el aburrimiento, los servicios de ‘streaming’ ofrecen una inagotable fuente de entretenimiento. Elegir entre sus miles de series, películas y documentales puede ser toda una odisea, capaz de arruinar un plan de viernes por la noche. Bubbo ha nacido con el objetivo de facilitar esta tarea: esta aplicación móvil filtra el contenido disponible de las principales plataformas y muestra a su usuario las series que más se asemejan a sus preferencias.

Se diferencia del algoritmo propio de los servicios de ‘streaming’ en que no se limita al contenido de uno solo, sino que su inteligencia artificial, ‘Alber’, explora todas las opciones posibles del catálogo de aquellos disponibles en el país: Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO Max... Así lo asegura el director general (CEO) de Bubbo, Javier Pérez, que, junto con sus socios Ángel Martínez y Chema Montaña, creó el modelo de negocio en 2021, después de comprender el potencial de esta industria. "Nos dimos cuenta de que la tendencia, a raíz de la pandemia, estaba teniendo un crecimiento exponencial", cuenta Pérez, "cada vez el espectador estaba suscrito a más plataformas de este tipo de servicios y cada vez tardaba más tiempo al elegir qué ver".

Los socios contaban ya con experiencia emprendiendo y sabían cómo moverse por el mercado. Decidieron abrir su propio ‘crowdfunding’ con la esperanza de, no solo obtener la financiación necesaria para hacer de su idea una realidad, sino también atraer posibles inversores que no pudieran arriesgar grandes sumas de dinero. "Era una manera de democratizar la financiación, hacerla accesible a inversores no profesionales y que cualquier persona a la que le gustara el proyecto tuviera oportunidad de participar", comenta Pérez. El CEO asegura que el desarrollo de producto conseguido en el último año y medio no hubiera sido posible sin el ‘crowdfunding’. Fue gracias a la financiación privada que la aplicación pudo lanzarse, finalmente, el 1 de julio de 2022.

Pese a que situaron su sede en Zaragoza, Pérez admite que la mayoría del trabajo se realiza de forma remota. Su equipo se reparte por el país, incluso cuentan con desarrolladores en Marruecos. Esto les permite ahorrar recursos que, en su lugar, destinan a la publicidad y la captación de usuarios. Sin embargo, el CEO considera que la capital aragonesa es una buena ciudad para iniciar un negocio: "el ecosistema que tiene aquí, a nivel de emprendimiento, cada vez crece más".

Más que una guía

Bubbo ofrece más que recomendación personalizada. Es también una red social: sus usuarios pueden encontrarse y conectar a través de Bubbo. "Los usuarios se pueden seguir entre ellos, pueden ver sus recomendaciones, su ‘watchlist’, sus valoraciones... y de esa manera pueden ver la actividad que realizan otras personas", explica Pérez. Además, pese a no generar contenido propio, cuenta con una red de canales temáticos de todas partes del mundo que pueden visualizarse a través de la aplicación.

La empresa colabora con las plataformas de ‘streaming’ como programa de afiliación, recibe una comisión cuando alguien se suscribe a través de su aplicación, pero busca ampliar este acuerdo. Uno de sus proyectos de futuro consiste en que las plataformas puedan anunciar sus contenidos destacados en Bubbo. Además, se encuentra en desarrollo de una versión para ordenadores y ‘Smart-TV’, así como una sección de visualización de ‘trailers’ en formato ‘reel’.