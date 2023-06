Timothy Besley: "El BCE ha sido demasiado lento a la hora de subir los tipos de interés"

Timothy Besley es muy cuidadoso con las palabras que utiliza. "Aunque pueda resultar frustrante no se pueden dar respuestas simples a preguntas complejas", sentencia el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, que ha recibido junto a Torsten Persson y Guido Tabellini.

Besley sabe que su discurso puede provocar una tormenta política o económica, porque ha sido asesor del Banco de Inglaterra y, además de profesor de Economía y Ciencia Política de la London School of Economics, es uno de los nueve miembros de la Comisión Nacional de Infraestructuras de Reino Unido. Lo que dice tiene repercusión y deja claro que no quiere empeorar las cosas. Pero tampoco se muerde la lengua.

Empecemos por una cuestión doméstica para usted: ¿cómo de malo ha sido el Brexit?Hay dos cuestiones. Por un lado, el estado de la economía; por otro, la parte debida al Brexit. Esa última es la pregunta difícil. Como el resto del mundo hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, que se han sumado a otros problemas estructurales y al Brexit para crear la situación actual. Es evidente que hay un problema de falta de mano de obra, pero otros países también lo tienen, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. Es difícil encontrar algo positivo en el Brexit y está claro que hay un coste comercial relevante. Pero tenemos que aceptar el resultado del referéndum y trabajar con este nuevo escenario. A largo plazo el reto es invertir más en educación, vivienda, infraestructuras y en negocios privados. Si invertimos tendremos un buen futuro económico.

Ya en 2007 usted analizaba el efecto de los tipos de interés en la inflación. ¿En qué situación nos encontramos ahora?Siempre he mantenido que decidir sobre los tipos es difícil y que criticar a toro pasado resulta muy fácil. Me preocupa lo rápido que nos hemos olvidado de los efectos perniciosos que la inflación tiene en la sociedad. Y no me refiero solo al alza en los precios, sino a las consecuencias secundarias. La conflictividad laboral, por ejemplo, que surge con la legítima exigencia de subir los salarios. Y la devaluación de activos y de los planes privados de pensiones. En los 70, las pensiones quedaron en nada por esta razón y por eso en los 80 se comenzó a combatir la inflación. Desde finales de los 90 entramos en un período de estabilidad que está llegando a su fin, por lo que tenemos que ajustar tanto las políticas como la mentalidad. La gente cree que volveremos a tasas bajas de inflación, pero no tiene por qué ser así. Aunque la energía y la alimentación comienzan a moderarse, los sueldos en Reino Unido crecen en torno a un 7% y eso no ayuda. La inflación es persistente.

¿Están combatiéndola correctamente los bancos centrales?El Banco Central Europeo ha sido demasiado lento en elevar los tipos de interés. La misma crítica se le puede hacer al Banco de Inglaterra, y quizá en grado más leve a la Fed estadounidense. Pero es muy difícil determinar ahora si esas decisiones son correctas o no, y por eso no me gusta ser taxativo. Habrá que analizar los efectos en unos años.

Ha mencionado el incremento en los salarios, pero lo que estamos viendo son sobre todo beneficios empresariales de récord.Por un lado, los tipos más altos afectan a quienes tienen una hipoteca y van a dañar la economía doméstica. Por otro, las empresas que quieran invertir también tendrán costes más elevados, aunque pueden utilizar diferentes medios para mitigar ese impacto. Es evidente que hay sectores, como el de la energía, que han cosechado beneficios enormes a pesar de los impuestos especiales aprobados. Pero en otros no está claro que hayan aumentado tanto.

Da la sensación de que caminamos hacia una mayor desigualdad social y una erosión de la clase media.No estoy convencido de eso. Sí, los ricos tienen más fácil capear los temporales que los pobres. Eso es obvio. Pero en Reino Unido el gran salto en la desigualdad se dio entre finales de los 80 y principios de los 90. Desde entonces, la desigualdad se ha mantenido estable o ha bajado, sobre todo porque se han tomado medidas para beneficiar a las rentas más bajas. La solución está en crear más oportunidades para quienes menos tienen, sobre todo a través de la educación.