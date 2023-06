"En la empresa familiar importa la igualdad, pero sobre todo la profesionalización"

El éxito de la empresa familiar depende principalmente de dar con un equipo de personas que se comprometa y tenga el mismo nivel de exigencia que la propiedad y de que los protocolos de sucesión se planifiquen y se resuelvan correctamente. De implicación, valores e igualdad se habló ayer en la jornada sobre la empresa familiar organizada por HERALDO y la Fundación Ibercaja en el Pabellón Puente, sede de Mobility City, para poner de manifiesto su gran relevancia en Aragón, donde representa el 69% del valor agregado bruto de la Comunidad, el 88% de su tejido empresarial y genera el 70% del empleo en el sector privado.

"No entiendo mi vida sin el negocio ni la familia. Los fundadores nunca dejan la empresa". Con esta confesión en voz alta definió Antonio Flamenco, fundador de Frutos Secos El Rincón y director general del Grupo Flamen&Co el vínculo tan estrecho con las personas que caracteriza a la empresa familiar. Un negocio que ha cumplido 40 años, que –recordó– creó al 50% con su mujer, Concepción Lozano. "Cuanto teníamos ya siete tiendas vimos que necesitábamos gente y la verdad es que contratamos muy bien. Hacíamos reuniones a las 21.00 al cerrar los establecimientos. Esas personas lo aguantaron y conformamos así un equipo maravilloso. Al final de la historia", resumió, "si creces es porque hay gente que se compromete y quiere crecer contigo".

En respuesta a una de las preguntas que le planteó Mikel Iturbe, director de HERALDO, de si estaba preparado para el relevo generacional, contestó que "los fundadores nunca dejan la empresa" pero que a sus hijas ya de jóvenes les plantearon si querían estar en el negocio advirtiéndoles de que es duro. "Para nuestra suerte nos dijeron que sí y hoy la mayor tiene 31 años y pronto se incorporará para hacerse cargo de una parte de la empresa mientras que la que ahora tiene 28 continúa formándose", dijo. "Las dos han pasado cinco años trabajando fuera para curtirse personal y profesionalmente y en Frutos Secos El Rincón han estado en varios puestos y desde los 16 años todos los veranos han dedicado un mes a trabajar en alguna de las tiendas para conocer los problemas", agregó.

En esta jornada de la empresa familiar, que contó con la asistencia de la presidenta de HERALDO, Paloma de Yarza; el patrocinio de Howden y Grupo Ágreda y la colaboración de AEFA, la Fundación Basilio Paraíso, la Fundación Ibercaja y Aragón Media Lab, intervino la alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca, que aseguró sentirse muy a gusto en este entorno de empresarios. "Es mi ecosistema natural", señaló. "Es fundamental la apuesta por la empresa y la colaboración público privada", dijo, comprometiéndose a trabajar –"tengo poder pero hay que rodearse de un buen equipo", dijo– para ser un Ayuntamiento competitivo fiscalmente. "Me dejaré la piel para atraer proyectos de interés a Zaragoza y lo haré de la mano de las empresas", dijo.

La jornada –a la que asistieron directivos de Saphir, Belvis, Grupo Carreras, Ceste, Grupo Jorge, Hierros Alfonso, Grupo Sesé, BTV, Itesal y Cafés Orús, entre otros– abordó también la igualdad en el ámbito empresarial.

En formato de mesa redonda conducida por Teresa Fernández, directora de Banca de Empresas de Ibercaja, Pilar Franca –directora de Desarrollo Sostenible y Personas de Saica– reconoció que "en la empresa familiar la igualdad es importante pero sobre todo la profesionalización, porque si no desapareces". Y recordó que "en los órganos de dirección del grupo la familia no tiene la mayoría, sino dos miembros, otros dos son profesionales de fuera y hay otra persona de Recursos Humanos". Como anécdota recordó que al llegar hace más de 20 años a Saica solo había seis mujeres administrativas que vestían de uniforme y que le preguntaron su talla, a lo que ella les dijo que iba a trabajar en RR. HH. Lo primero que haría es pedir que se quitasen el suyo.

Conciliación laboral

María López, gerente del grupo López Soriano, explicó que en su empresa "son más mujeres en la junta directiva pero solo por una cuestión genética" y en calidad de presidenta de Arame dijo que ha abierto la asociación para que los empresarios también puedan adscribirse al entender que "la igualdad, como la conciliación, es cosa de dos" y no solo de la mujer. Por su parte, Enrique Torguet, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y ESG en Grupo Ágora, aseguró haber trabajado con jefas, haber dirigido equipos de mujeres y no tener ningún problema porque "la empresa es diversa no solo en cuestión de sexo, sino de origen o edad". Las compañías, añadió, no son "sino el reflejo de la sociedad" y aportó datos de un estudio que dice que el 63% de las empresas declara tener planes de igualdad".

Unos planes que, según Franca, "no van a resolver los problemas sino a marear la perdiz" ya que si no hay voluntad no se avanza. Sí ayudan, reconoció, los cambios legislativos, como los que han permitido equiparar la baja maternal a la paternal. En el caso de Saica, destacó, "cuando entramos en el Reino Unido en 2008 ya hicimos un plan de igualdad, para tratar de atraer a mujeres a la industria, que está muy masculinizada, y que se presenten candidatas a las ofertas de trabajo. Ir removiendo barreras para que cuando llegan mujeres a una entrevista no te pregunten “¿Y puedo tener hijos?”". De cualquier forma, recalcó, lo que las empresas necesitan es "tener el mejor talento y da igual la edad o el sexo". Contar con "gente, formada, flexible y comprometida" es la clave, si bien, "sigue habiendo estereotipos en la empresa", afirmó, y se necesita extender la concienciación para favorecer la mayor presencia de mujeres.

La formación en igualdad y en diversidad también es fundamental y tener "reglas muy claras porque una empresa familiar que está en 11 países y con 10.000 trabajadores que hablan ocho idiomas, "conviene tener unas reglas muy claras o no hay quien lo maneje".