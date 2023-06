La Cámara de Comercio de Zaragoza reubica eventos y cursos en nuevos espacios

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza mantiene su actividad habitual y prevé seguir haciéndolo en los próximos días, a pesar del incendio de su sede el pasado domingo, gracias a las numerosas muestras de apoyo de empresas, bancos y otras organizaciones. La institución que preside Jorge Villarroya ha redirigido ya cursos de formación a aulas de la vecina empresa Océano Atlántico y ha empezado a hacer lo propio con eventos señalados para la agenda de esta semana y de la próxima.

El Comité Ejecutivo y el Comité de Dirección celebraron ayer sendas reuniones para valorar la situación del inmueble, que se incendió por la acción de dos rayos y ha dejado el vestíbulo principal, el salón de actos, el de plenos y otras estancias llenas de hollín, lo que requerirá una limpieza a fondo que no podrá ser completada hasta que no lo indiquen los peritos de los seguros (que irán hoy). Aunque se espera conocer en breve el informe de Bomberos, todo indica que la estructura no ha sido dañada, si bien poner todo a punto para la celebración de eventos aún costará un tiempo.

En ambas reuniones se puso de manifiesto el agradecimiento de la Cámara por la ola de solidaridad mostrada en estos días. El acto más importante que celebrará la entidad en junio será la gala de los premios de la Exportación, que tendrá lugar mañana en el Palacio de Congresos de la Expo como estaba previsto. Pero otros que se hubiesen celebrado en las instalaciones de Isabel La Católica tendrán diferente ubicación. Uno es el ‘Ebro Innovation Day’, organizado por la ‘start up’ zaragozana Zebra, que se llevará a cabo finalmente en la sala Luis Galve del cercano Auditorio de Zaragoza.

Espacios como el Patio de la Infanta de Ibercaja o el CaixaForum son candidatos a acoger otros eventos, así como los ofrecidos por Hiberus Tecnología, Ilunion, Caja Rural de Aragón, Ceste, Piquer o el Banco Santander.

Tras la entrega de los galardones a empresas que han destacado por su potencia exportadora, la Cámara tiene en la agenda la denominada ‘Semana de la internacionalización’, con jornadas que tendrán lugar de lunes a viernes de la semana próxima. En cada una de ellas participará una de las compañías que serán premiadas mañana. Taisi lo hará en la que llava por título ‘Un asunto de familia’, Kalfrisa en ‘Sostenibilidad ambiental’, ICPen ‘Perspectivas del mercado asiático para el sector agroalimentario’, Talleres Mercier en ‘Inestabilidad geopolítica y mercados internacionales’, y finalmente Hiab Cranes en ‘Innovación y competitividad’.

Los servicios que la Cámara ofrece ‘online’, mientras tanto, siguen dándose sin problemas con la mayoría de los empleados de la institución teletrabajando.