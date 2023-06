Ramón Alejandro Balet: "El ADN de Saica es innovación. Llevamos 80 años reciclando"

Con ocho décadas de andadura, más de 10.000 trabajadores, presencia industrial en once países y una larga trayectoria como fabricante de papel para cartón ondulado, Saica (Sociedad Anónima Industria Celulosa Aragonesa) es un grupo empresarial nacido en Zaragoza que mantiene su carácter familiar y proyecta su futuro con un plan estratégico a 10 años en marcha que incluye inversiones por 2.200 millones de euros. De todo esto habló este miércoles, en el hotel Palafox, en el primero de los ‘Desayunos empresariales’ organizados por HERALDO y Caixa Bank el presidente de la compañía, Ramón Alejandro Balet, que desgranó en una conversación con el director del diario, Mikel Iturbe, los valores de la empresa, su situación actual, sus retos y la mirada que dirigen hacia los próximos años con fuertes apuestas de crecimiento, en España y en otros países.

"Muchos de nuestros valores vienen desde nuestra fundación", apuntó Alejandro en referencia a los inicios de una compañía que se puso en marcha en 1943 con una fábrica textil que luego se convirtió en productora de papel para cartón. Una empresa creada por miembros de las familias Balet, Aragüés y Rived, cuyos descendientes son hoy los accionistas (en concreto, 89). "El ADN de Saica es innovación y aunque ahora se hable más de ello, llevamos 80 años reciclando", incidió el presidente del grupo. "En los años 80 fuimos la primera empresa que puso una planta de cogeneración", reseñó asimismo a modo de ejemplo, mientras en otro momento dio cuenta de acciones relacionadas con la innovación más actuales, como la construcción de un edificio de I+D+i en sus instalaciones de El Burgo de Ebro -que será inaugurado próximamente- o el desarrollo de proyectos en los que se utiliza inteligencia artificial.

Ramón Alejandro destacó, al ser preguntado sobre el modelo de gestión del grupo, "lo fundamental que es el equipo humano", porque -dijo- "la tecnología se puede comprar, pero las personas no". Su palabra preferida, indicó también durante la entrevista, es "equipo", si bien él inistió en que su papel como presidente ha sido el de ejercer de puente de comunicación entre los accionistas y quienes llevan las riendas de la empresa.

Habló Alejandro del protocolo familiar que rige en la compañía desde los años 80, de la internacionalización impulsada por la segunda generación a cargo (él forma parte de la tercera), consolidada en los últimos años, así como de su relación con las entidades financieras o con los poderes públicos. "Anticiparse" en esos terrenos, subrayó, ha sido fundamental en la positiva evolución de una multinacional que ha ejercido siempre de aragonesa y que cerró el ejercicio 2022 con un volumen de negocio de 4.400 millones de euros. "Hay que ser ágiles en la toma de decisiones", indicó también.

El protocolo familiar de Saica, relató, rige con claridad cómo debe ser la participación de los herederos de los fundadores de la firma en la empresa. En primer lugar, debe haber una vacante con un proceso de selección abierto, en el que una empresa especializada externa debe validar a los candidatos al puesto. Después, un Comité Asesor se encarga de entrevistar a los candidatos y elegir a los más idóneos y solo en igualdad de condiciones entraría el familiar. A lo largo de los años, apuntó el presidente del grupo, ha habido quienes han superado las pruebas y quienes no.

Cantera de talento

En la búsqueda del mejor talento posible, Saica trabaja hoy con un programa denominado ‘Graduate’ con el que crea ‘cantera’ y por el que pasan jóvenes de varios países a quienes se exige hablar inglés y, si es posible, algún otro idioma. "Hay un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones, hoy son muchos los que quieren una movilidad que nosotros podemos ofrecer", reseñó Ramón Alejandro.

La internacionalización del grupo papelero aragonés, iniciada en un momento dado en México (donde el propio presidente estuvo ‘expatriado’) y reconducida después con mucha fuerza en Europa - especialmente en Francia, Portugal e Italia antes de apostar fuerte por el Reino Unido- y más recientemente en Estados Unidos, le ha convertido en un referente en su especialidad. Esto ha hecho que en los países de destino las inversiones de Saica hayan sido siempre muy bien recibidas.

Un caso singular es el de la fábrica de papel de Mánchester, Inglaterra, inaugurada en 2013 tras un desembolso de 360 millones de euros y una de las más rentables del grupo. "En el Reino Unido solo se reciclaba la mitad de las 8 toneladas de papel que se generaba, lo que nos abría una oportunidad que aprovechamos", contó Ramón Alejandro, que acabó recibiendo el título de Oficial Honorario de la Orden del Imperio Británico. "Fue uno de los últimos reconocimientos que firmó la reina Isabel II", reseñó en tono jocoso el presidente de Saica, que también se refirió a otro recibido hace unas semanas en Zaragoza. "Tenemos un cabezudo en el barrio del Arrabal", recordó, un popular personaje que lleva el nombre de ‘Don Ramón, el papelero’, de quien en las fiestas se decía que "hace cartón con esmero".

Más reciente es la apuesta del grupo aragonés por Estados Unidos, donde en plena pandemia puso en marcha una nueva fábrica (la producción se inició a finales de 2021). Esta se halla en el estado de Ohio (en la localidad de Hamilton) y en ella trabaja como expatriado un primo del presidente, Gonzalo Aragüés. "El de EE. UU. es un proyecto a largo plazo, ahí ya tenemos una planta y estamos buscando el emplazamiento para una nueva", apuntó Ramón Alejandro. La idea es ubicarla en el Mid West, el Medio Oeste de ese país, es decir, en los estados de Ohio, Indiana o Pennsylvania, precisó.

Impuestos y energía

Al hablar de lo que pide a las instituciones, el presidente de Saica fue muy tajante en dos cuestiones. Por un lado, en los impuestos de sucesiones en la empresa familiar, y por otro, en lo relacionado con los precios de la energía, punto en el que España no sale muy bien parada frente a otros países europeos. Sobre la cuestión impositiva, "en Aragón estamos mejor después de la última reforma", dijo, aunque no se mostró del todo satisfecho tras reclamar que no se penalice la donación de acciones en vida.

"La energía aquí es más cara, así lo hemos transmitido tanto a gobiernos del PSOE como del PP", destacó en referencia a un escenario en el que nuestro país es menos competitivo que Francia, por ejemplo, donde más recientemente -reseñó- han sentido el respaldo del Ejecutivo de Emmanuel Macron, dispuesto a aumentar el peso industrial en su economía.