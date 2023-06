Josep Oliu, presidente del Sabadell: “Afortunadamente se ha terminado la etapa de los tipos en negativo y no creo que vuelva”

Para el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ese “extraño” ciclo de tipos de interés negativo ya es historia. “Afortunadamente esa etapa se ha terminado y no creo que vaya a volver”, ha señalado durante su participación en una tertulia económica organizada este martes en Zaragoza por el Colegio de Economías de Aragón y CEOE Aragón. “Era el mundo al revés”, ha insistido Oliu que ha reiterado que aquella circunstancia fue una consecuencia de la políticas monetarias puestas en marcha para “salir de la gran crisis” de 2008, cuyos efectos están actualmente “enterrados”.

No solo no cree el presidente del Sabadell que el precio del dinero no volvera a índices negativos, sino que además ha adelantado que si bien tendrá alguna oscilación al alza o a la baja, en los próximos años estarán situados en el 3%, ya que “no se atisban una crisis semajante que haga necesarias nuevas políticas monetarias”.

Precisamente este escenario de tipos será uno de las características, según Oliu, del nuevo paradigma bancario, en el que va a jugar papel decisivo la digitalización, pero también el cambio climático. “Genera riesgo y puede hacer que las empresas estén afectadas y, con ellas, los bancos”, ha destacado el presidente del Sabadell, que ha señalado que en la transición europea hacia una economías más verde, la política internacional ha dado a las entidades financieras el papel de “correa de trasmisión para conseguir el compromiso de los clientes con el medio ambiente”.

Oliu ha sido tajante al hablar del escenario económico actual. “No estamos en crisis, este es un año bueno para las empresas en general”, ha señalado el máximo responsable de la entidad financiera, que ha reconocido que tras tres años de shock de oferta –provocados por la covid, la guerra de Ucrania y la expectativas inflacionistas– este año se esperaba un crecimiento peor. “Nos ha sorprendido”, ha recalcado Oliu, que ha señalado el avance del PIB en un 3%. Una cifra que ha defendido porque además, ha señalado, ya no hay la pérdida de poder adquisitivo que se produjo el pasado año, gracias al “buen pacto” alcanzado por la CEOE y los sindicatos.

En cualquier caso, ha reconocido que las expectativas actuales se tienen que ir aclarando, porque es lo que “todo el mundo está esperando” y lo que permitirá que se generen el flujo de inversiones “del que ahora vamos un poco escasos”. Ha confiado, sin embargo, en que estas expectativas se mejoren en 2024 “si viene el impulso de los fondos europeos Next Generation”.

Los tipos de interés en el ahorro

Durante la tertulia, los asistentes han mostrado su interés en conocer cuándo se trasladará la subida de los tipos de interés a los depósitos de los ahorradores. "No suben de golpe", ha señalado Oliu, que ha explicado que "el mercado será el que poco a poco vaya ajustando la situación".

Ha reconocido además que la fintech no son un peligro para los bancos, ya que "son complementarias y algunas de ellas están dentro de las entidades financieras". Otra cosa, ha dicho, son las grandes tech, "Pueden ser una amenaza pero esta por ver", ha incidido.

Tampoco ha mostrado Oliu preocupación por el incremento de la morosidad que podría provocar el aumento de los intereses hipotecarios. "La banca actual es más rigurosa con la admisión de créditos y además otro factor de riesgo es la compensación de riesgos", ha insistido.