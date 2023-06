Gerardo Cuerva: "Le pido al Gobierno que salga poner a la empresa en el centro, no en la diana

¿La devolución de los préstamos ICO es su principal problema?Lo decía en una jornada esta semana en el Patio de la Infanta de Ibercaja, que la pyme española después de la debacle del confinamiento y la pandemia, se ha sobreendeudado en más de 130.000 millones. Los créditos ICO no fuero un regalo sino que hay que devolverlos y lo estamos haciendo con muchas dificultades porque desgraciadamente la facturación no ha crecido en la misma proporción. Por eso seguimos diciendo que necesitamos políticas que ayuden a los empresarios ya que la situación es muy delicada.

¿Esperaba volver tan pronto a un escenario de elecciones?Afortunadamente disfrutamos de la democracia en nuestro país. Y dentro de esa normalidad democrática el presidente del Gobierno ha decidido convocar elecciones el 23 de julio. Yo lo que pido a cualquier Gobierno que venga, tenga el color que tenga, que nos ponga a las empresas en el centro y no en la diana. Y nos dote de estabilidad, seguridad jurídica y un entorno propicio para crecer.

¿En qué planes trabajar Cepyme para reducir esa morosidad?Hay que poner de acuerdo a grandes compañías, pequeñas, entidades financieras, a la propia Administración, a la Asociación de la banca española, a las grandes sectoriales como la construcción, el metal o la hostelería y buscar ese acuerdo para evitar los costes financieros de esa deuda. Cepyme trabaja a nivel europeo para paliar los efectos de morosidad, un problema que no es solo de España. Hay una directiva europea en marcha, que iba a salir este segundo semestre, aunque con esa presidencia rotatoria no sé si se quedará en el tintero, para abordar el problema de la morosidad en su conjunto.

¿Cree que los fondos europeos llegarán de verdad a las pymes? Lo que Cepyme lleva meses diciendo es que los fondos europeos se deberían destinar no tanto a cambiar el modelo productivo sino a poder mantenerlo.Y hacer como otros Estados miembros que los han empleado como ayudas directas para sostener el tejido productivo. Desgraciadamente, la consecución y gasto de fondos europeos no sabemos como está ni en que se está gastanto o invirtiendo ese dinero.

¿Servirán para avanzar en digitalización de procesos?Hablamos en muchos casos de cofinanciaciones del 70% por parte de la empresa y un 30% lo que sería la aportación de esos fondos. Con ayudas de este tipo no se va a poder abordar esa transformación digital que necesita el tejido productivo

¿No podrían haber hecho más de tractoras las grandes empresas?No me gusta que los Gobiernos sometan a la sociedad a la dicotomía de elegir entre las grandes y las pequeñas. Es un problema de creer o no creer en la empresa. En el caso de los fondos europeos todos queremos sumar en la misma dirección y para eso tenemos que tener una colaboración máxima del Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos. Al final lo que recibamos no será cuestión de grandes ni pequeñas sino como se aborde ese bosque burocrático que existe alrededor de unos procedimientos que hacen imposible la llegada de estos fondos a la última milla.