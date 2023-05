Ibercaja y Cepyme firman una alianza estratégica

Ibercaja y Cepyme Aragón han subrayado este miércoles su apuesta por intereses comunes con la firma de una alianza estratégica para apoyar la actividad de la pequeña y mediana empresa en la Comunidad. "Tenemos en común un gran arraigo por esta tierra, la vocación de apoyo al tejido productivo y el convencimiento de que trabajando junto llegaremos más lejos y más rápido", ha señalado Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja en Aragón. "Apostamos por tener como socio preferente a Ibercaja porque hablamos con ellos el mismo idioma", ha indicado por su parte María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón.

Según ha explicado Lacoma, el acuerdo incluye la disposición de Ibercaja a facilitar información a las pymes, la celebración de conferencias con ponentes de interés, potenciar el asesoramiento financiero a las empresas y el diseño de productos especiales para las pymes.

En la firma de la alianza ha estado presente Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme a nivel nacional, que se ha considerado "privilegiado" de poder participar en un evento como este y ha apuntado que "la banca comercial es esencial para la pyme".

Minutos antes de la firma de la alianza, Cuerva se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que "hay que corregir el rumbo" de algunas de sus políticas y reclamar que no haya "persecusión" a dirigentes de empresas por ganar dinero (en alusión a Juan Roig, presidente de Mercadona) y que las política fiscal sea más moderada. "Pedimos al Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio, sea el que sea, que defienda la actividad empresarial, porque si no hay empresa no hay progreso ni estado de bienestar", ha dicho. "Nosotros nos movemos en tres pilares básicos: que haya estabilidad, que el entorno sea favorable (en los últimos tiempos no lo hemos tenido) y que no pongan en la diana a las empresas que ganan dinero", ha insistido.

En la firma del acuerdo, en el Patio de la Infanta de Ibercaja, ha participado el consejero delegado de la entidad financiera, Víctor Iglesias.