Unas 2.400 personas optan a los 600 contratos de Stellantis

Por ahora, hay unas 2.400 personas inscritas en Adecco para optar a los 600 contratos de seis meses, de 40 horas a la semana, que oferta Stellantis con fecha de incorporación la primera quincena de julio. Es entonces cuando la fábrica de Figueruelas recupera uno de los tunos de trabajo en la línea 1 (que ensambla el Citroën C3 Aircross y el Opel Crossland), que suspendió en abril por la crisis de suministro de semiconductores.

«Está habiendo muy buena acogida. No se piden muchos requisitos, fundamentalmente que tengan destreza manual ya que van a estar en la línea de montaje», explica Herminia Lombarte, directora regional de Adecco Aragón, que ya se encargó en marzo de 2022 de reclutar 400 operarios, aunque finalmente, no llegaron a incorporarse, al no reactivar Stellantis al 100% el turno de noche como tenía previsto por los mismos problemas de falta de estas piezas.

«Ahora es para incorporación inmediata. Primero Adecco hace una entrevista para comprobar la disponibilidad ya que los candidatos han de estar dispuestos a hacer turnos rotatorios en la fábrica o si lo prefieren turno de noche fijo, y a los seleccionados les citamos para que a partir de la semana que viene vayan a Figueruelas a hacer una prueba de destreza manual», indica Lombarte. Recuerda que sigue el plazo abierto, hasta finales de agosto, para que los interesados puedan apuntarse a través de la herramienta ‘connect’ de Adecco.

«Es una muy buena oportunidad de ganar en experiencia en el mercado laboral», según Lombarte, que anima a quienes buscan trabajo a apuntarse. «Son seis meses en los que les van a formar en una industria automovilística con mucho futuro», indica. Y reconoce que hay perfiles de todo tipo desde gente sin experiencia hasta otros que sí la tienen, tanto en entornos industriales como en hosteleria. "Hay un poco de todo: jóvenes y mayores de 45 años", concluye.