Los inspectores de Trabajo protestan el miércoles en toda España y harán huelga indefinida desde el 26 de junio

La convocatoria anticipada de elecciones ha trastocado el calendario de movilizaciones de inspectores y subinspectores de Trabajo en España, que han decidido endurecer sus protestas para presionar al Gobierno en funciones a cumplir con el acuerdo que firmó el pasado 26 de noviembre de 2021, publicado en el BOE el 3 de diciembre. Un acuerdo que recogía la modernización de este organismo público, una reclasificación de puestos (RPT), un incremento salarial y mayor dotación de plazas, con un presupuesto aprobado de 23 millones.

«Hemos cambiado los paros por horas en Inspección de Trabajo por concentraciones de protesta en capitales de toda España que empezarán este miércoles, día 7 -en Zaragoza, ante las puertas del edificio Trovador- y una huelga indefinida a partir del día 26 si el Gobierno no cumple su compromiso», señala la inspectora Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

«No descartamos si el Gobierno no nos escucha tomar otras medidas, aún por decidir por la Plataforma (integrada por ocho sindicatos), como dejar de hacer las guardias que no nos abonan o las campañas que nos piden», eso sí, matiza, tratando de no perjudicar a los trabajadores que elevan sus denuncias a la Inspección.

Lleno en las jornadas nacionales de Inspección de Trabajo que se celebraron a finales de abril en Zaragoza. José Miguel Marco

Inspectores, subinspectores, técnicos y todo el personal administrativo de este cuerpo administrativo, apoyado por sindicatos propios y generalistas, están dispuestos a «dar la batalla todos a una» para que el Gobierno en funciones cumpla.

No puede ser, dicen, tirando de refrán lo de «en casa del herrero, sartén de palo» y que en el seno de la Inspección haya «discriminación salarial con compañeros de nivel 26 que haciendo las mimas funciones que los del 27 cobren 300 euros menos, que lo ganen en los tribunales, y el Gobierno no lo cambie o que mantenga los mismos sueldos del personal sin adaptarlos a la mayor carga de trabajo».

Desde la Inspección de Trabajo culpan a las ministra del ramo, Yolanda Díaz, de «no haber movido un dedo» y a la de Hacienda, María Jesús Montero, de «enterrar», el 24 de mayo, el plan de reorganización y mejora de las condiciones de trabajo de este organismo. Tras dos años y medio de inacción, les piden acatarlo ya.

Solo hace falta un informe favorable de la Función Pública, dicen. Al igual que, recuerdan, desconvocaron la huelga en marzo de 2022 porque el Gobierno, por resolución del 22 de abril, aseguró que iba a cumplir el plan, le dan otra oportunidad ahora de «ser serio» y hacerlo.

En caso contrario, advierten, llevarán el conflicto hasta sus últimas consecuencias y denunciarán ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que la Inspección en España incumple su propio convenio.