El nómada del vino que eligió Aragón para seguir su pasión

Partió de una historia de amor entre un californiano y una zaragozana en Italia y acabó convirtiéndose en una bodega que elabora vinos de la Denominación de Origen (D.O.) Campo de Borja con uvas de las variedades garnacha y cariñena y dando una notable importancia a lo ecológico y lo sostenible.

La historia de Michael Cooper en Aragón comenzó en 2003. Un año antes, había llegado a Madrid desde la ciudad estadounidense de Santa Bárbara tras tomar la decisión de establecerse en España unos meses atrás, cuando conoció a la que sería su futura mujer, natural de la capital aragonesa, en un viaje en Roma al que había ido para aprender italiano.

Había hecho una carrera de cine y teatro en la Universidad de California y, al llegar a nuestro país, estuvo trabajando en diversos proyectos audiovisuales –dirigió el corto ‘Volver a subir’, en el que actuaron Víctor Elías y Santiago Meléndez–. Un periodo en el que, movido por su pasión por vino, ya estableció sus primeros contactos con la vitivinicultura nacional, trabajando en los departamentos comercial y de exportación de empresas del sector, ofreciendo catas y escribiendo para varios blogs. Una pasión que se convirtió en profesión cuando decidió dejar la producción audiovisual y abrir dos tiendas de vinos en Zaragoza.

Su afición por este mundo, en el que le introdujo su madre, le llevó a participar en la elaboración, en 2013, en el pueblo de Aguarón, del primer vino de lo que más tarde sería una colección de nueve aragoneses agrupados en la marca Vinos del Viento. "Siempre he tenido pasión por los vinos. Ya había sido catador, formador y juez de concursos cuando, en 2012, un viticultor me brindó la oportunidad de hacer vino con la uva de su viñedo. Yo no lo había hecho en mi vida, ni tenía bodega ni depósitos, pero acepté el reto. Empecé a buscar sitios donde podía elaborarlo y, tras consultarlo con una amiga que me abrió su bodega para hacerlo, compré barricas y un depósito de acero inoxidable de 3.000 litros y me puse a ello. Ya llevo diez añadas y hace dos años compramos un edificio en Pozuelo de Aragón que hemos convertido en nuestra bodega", explica Cooper, que tiene viñedos en Ainzón y Tabuenca.

Sistema biodinámico

Antes fue un "nómada", tal y como se define, elaborando vinos en bodegas de otras personas, siempre con uvas aragonesas y tratando de hacer productos muy autóctonos, en los que representaba el clima de la Comunidad y que llegaron a abarcar las cuatro denominaciones. "Hasta 2020 tenía un par de vinos de cada D.O., pero ahora son todos de Campo de Borja. Fue entonces cuando mi mujer y yo compramos nuestros propios viñedos, que cuidamos de forma biodinámica, un método que va un paso más allá de lo ecológico, pues gira en torno al calendario de la luna y los planetas", apunta sobre un sistema que utiliza técnicas que tratan al terruño como un ser vivo dentro del, a menudo, delicado equilibrio del viñedo.

El nombre de la marca lo eligió por una de las características más conocidas del valle del Ebro. Cooper destaca la influencia que tiene este fenómeno en la viticultura, pues la ausencia de humedades lleva a que el viñedo esté seco, de forma que el viento ayuda a que la viña esté "sana".

Desde entonces, Vinos del Viento ha ido creciendo de forma notable y actualmente comercializa nueve propuestas en el mercado. Algunas de las principales bases de su éxito han sido las viñas viejas, la elaboración artesanal y la transmisión a través de estos productos de la identidad de la región, sobre todo de sus suelos, sus variedades y sus levaduras autóctonas. "Fui una de las primeras personas en hacer garnacha blanca en Aragón y hemos sido la primera bodega del país en hacer un rosado de la uva cariñena", resume el profesional, resaltando que los principios de la empresa son trabajar las variedades locales y practicar una intervención mínima sobre el producto.

"Eso quiere decir que, ante la duda, dejamos que el vino haga su vida y que se fermente con sus levaduras, sin añadir ningún producto enológico. Hay veces que tenemos que hacerlo, pero nuestra filosofía es que, si por su cauce natural nace bueno, no lo toques", agrega.

Actualmente, el norteamericano está inmerso en una nueva línea basada en la elaboración de vinos totalmente naturales y que pronto verá la luz.

Actualmente, el norteamericano está inmerso en una nueva línea basada en la elaboración de vinos totalmente naturales y que pronto verá la luz. Ya cuenta con tres propuestas naturales dentro de Vinos del Viento, y todas las de la nueva marca serán así, tres de las cuales lanzará el próximo año. "Es hacia donde queremos ir. Porque cuanta menos manipulación de los vinos mejor. Además, tenemos en cuenta que la Comisión Europea va a obligar en diciembre a poner la etiqueta con los aditivos que llevan, así que queremos comercializar productos que contengan solo uva fermentada", indica.

De su particular camino por el sector en la Comunidad, subraya la solidaridad de enólogos y otros profesionales que le han ayudado cada vez que se lo ha pedido. Y, en cuanto a otros aspectos que valora del territorio, resalta tanto sus paisajes y su clima como las cortas distancias que existen en comparación con Estados Unidos y, sobre todo, el precio de la copa de vino. "Es algo que me ha permitido entender sobre el tema. Si no fuera tan barato no habría podido catar tantos vinos, empezar a formar mi paladar y saber cómo quiero hacer mis elaboraciones. El vino cuesta muchísimo más en otros países, donde se considera algo elitista. Así que, si no eres rico ni tus padres se dedican a ello, es difícil que puedas hacerlo tú", concluye Cooper.