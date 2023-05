José Ramón Iturriaga: «La Ley de Vivienda no va a ayudar a que los precios bajen»

La Ley de Vivienda se ha aprobado no sin polémica, aunque con objetivos importantes. ¿Qué cree que supondrá?

Es un engorro legislativo, un engorro regulatorio. El efecto de la ley, desde el punto de vista académico, es que todo el mundo está de acuerdo en que es contraproducente. Medidas destinadas a controlar los precios son perjudiciales para el inversor, que no son muchas veces grandes inversores y que ven bastante complicado entender a qué rentabilidades pueden optar.

¿Ayudará la ley a una mayor profesionalización en el sector inmobiliario?

Desde luego a lo que no va a ayudar es a lo que pretende, a que los precios bajen.

El Gobierno asegura que reducirán los precios de los alquileres.

Para conseguir eso lo que hay que tener es más oferta, y para que haya más oferta debe haber un entorno regulatorio más claro. Se mete mucho ruido en el sistema y hablan por igual de grandes propietarios, fondos buitre e inversores ‘retail’, familias que tienen dos o tres pisos con todo su ahorro ahí. En España hay mucho ahorro concentrado en el ladrillo.

¿Conseguirán entonces lo contrario de lo que buscan?

Lo que hemos visto en sitios como Berlín u otras capitales como Barcelona, que han ido por delante en este tipo de medidas, es que han ido consiguiendo lo contrario de lo que se pretendían.

En fechas más recientes se ha mostrado usted muy partidario de invertir ahora en bancos ¿Por qué?

Lo que está pasando últimamente es un cambio de marea. Este se empezó a producir en algún momento del año pasado con la vuelta a la normalidad de los tipos de interés, que han estado en los últimos años yo creo que artificialmente bajos. Esa vuelta a la normalidad beneficia claramente a los bancos. Así se ha notado en las presentaciones de los resultados de todas las entidades.

¿Seguirán subiendo los tipos, cree que queda mucho margen para hacerlo? La inflación sigue estando muy alta.

Tras las últimas subidas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo no queda mucho más. En la medida en que vayamos asimilando que no quedan más subidas, estaremos sacando de la ecuación uno de los principales riesgos que han existido hasta ahora, que es que los bancos centrales se pasaran de frenada y subieran demasiado los tipos y podían hacer que esto se torciera. Yo creo que estamos cerca del final de las subidas.

Algunos informes de coyuntura están corrigiendo alza sus previsiones económicas para este año después de constatar que la crisis energética no ha sido tan dura como se temía. ¿Cómo ve la situación actual, cree que salimos del túnel y vamos a una recuperación?

No hemos terminado de entrar en el túnel. Lleva el mercado anticipando una recesión y esta recesión ha sido la más anticipada de la historia. Desde el año pasado, tras producirse la guerra de Ucrania, con la subida del petróleo y el gas se venía advirtiendo de un infierno económico y conforme han dio pasando los meses el precio del petróleo -que es muy importante para la evolución de la economía- se ha ido reconduciendo y hoy lo tenemos por debajo de los 80 dólares el barril después de los 140 que llegó a estar el año pasado. El precio del gas, por debajo de los 40 euros el megavatio, muy por debajo de los 150 que llegó a estar. Eso hace que estemos mejor. Hemos salvado la bola de partido que era la crisis energética y su impacto en la economía pero todavía no estamos para grandes alegrías. Yo diría que estamos en una economía al ‘tran tran’, e ir al ‘tran tran’ no está tan mal, sobre todo viendo cuál podía haber sido la alternativa.

Una economía al ‘tran tran’ que no termina de despegar. Se esperaba que los fondos europeos fueran un revulsivo y no lo han sido.

Lo queremos todo, ¿eh? Hemos salvado la pelota de partido y ahora queremos crecer al 4%. Ahora la foto que tenemos para este año es una economía como EE. UU. que aún puede entrar en recesión técnica, Europa que va a estar creciendo tímidamente, algo menos de un 1%. Al final, una economía como la española se beneficia de algo más cualitativo que cuantitativo, que es que después de haber vivido el encierro de la covid quiere recuperar el tiempo perdido. Eso hace que la gente quiera viajar, o que anteponga el componente emocional al financiero a la hora de comprarse una casa y mirar para adelante. En cuanto a los fondos europeos, España es uno de los más beneficiados y es mucho dinero. El año pasado crecimos más que el resto de países comparables.

¿Qué opina del caso Ferrovial? ¿Cree que puede haber otro igual en España?

Tenía todo el sentido empresarial, como ha dicho la compañía, y toda la controversia venía por el momento político electoral en el que estamos. Creo que es una decisión empresarial que hubiese tenido el mismo sentido hacerla ahora que en otro momento, una compañía que hace su negocio prácticamente todo fuera de España y para poner eso en valor o que el mercado lo haga necesita cotizar en EE. UU. y la forma más fácil y evidente para hacerlo es basarse en un país donde tenga mejor ‘rating’ que el español. Hay argumentos técnicos. No veo a otras compañías en una situación parecida.