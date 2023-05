Se buscan jóvenes talentos de FP: "Estamos trayendo técnicos de otros países porque aquí falta mano de obra"

La Formación Profesional está en auge y no solo por el aumento de matrículas que registran los centros de Aragón en los últimos años, sino también por la creciente necesidad de mano de obra cualificada de las empresas de la Comunidad. Y una prueba de ello es la respuesta que ha tenido la III Feria del Empleo celebrada este jueves en el CPIFP Pirámide de Huesca, que ha tenido que cerrar las inscripciones por falta de espacio tras apuntarse 42 empresas interesadas en captar jóvenes talentos.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte ha visitado el certamen junto al alcalde de Huesca y otras autoridades. Felipe Faci ha valorado la importancia que tiene la FP en un territorio socioeconómico como Aragón. "La ubicación de empresas obedece a muchos factores como disposición de suelo o facilidad de comunicaciones, pero uno de los elementos fundamentales es que haya mano de obra cualificada y en ello estamos trabajando conjuntamente con el departamento de Economía", ha recordado, en alusión al pacto suscrito con las organizaciones empresariales y sindicales para lograr la cualificación de 200.000 personas en tres años. De ellas, 50.000 saldrán de centros de formación como el Pirámide, cuya labor ha elogiado. Por último, ha recordado que desde el curso 2015/2016 se han puesto en marcha un centenar de nuevos títulos de FP en Aragón.

Mientras, Sonia Gil, directora del CPIFP Pirámide, ha explicado que en la feria han querido tener empresas de todas las familias profesionales implantadas en el centro, aunque ha reconocido que el mayor número pertenecían a las de Electricidad y Electrónica (ELE) e Instalación y Mantenimiento (IMA), "que son las que más solicitudes estamos teniendo para que vayan a hacer prácticas o para colaborar en la FP dual", ha resaltado.

"Tenemos muchas clases completas porque se nota que está cambiando la sensibilidad y que los alumnos se dan cuenta de que estudiar FP es una estupenda salida"

La directora se congratula del aumento de matriculaciones de los últimos años aunque hace hincapié en que en ciclos como los de Edifición y Obra Civil, Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos y Electricidad y Electrónica "necesitaríamos más alumnos porque hay muchísima oferta y no se está cubriendo, pero en el resto de familias tenemos muchas clases completas porque se nota que está cambiando esa sensibilidad y que los alumnos se dan cuenta de que estudiar FP es una estupenda salida". Solo lamenta que apenas el 22% de los alumnos son mujeres, que se concentran en los ciclos de Química. "Tenemos la idea de la FP del pico y la pala, pero esto ha cambiado mucho y con la maquinaria que hay hoy en día, cualquier chica puede entrar en cualquier taller", ha remarcado.

El Pirámide ha sido uno de los centros seleccionados por el Ministerio para integrarse en la primera red estatal de centros de excelencia de FP, con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros procedente de los fondos europeos. Y de cara al próximo curso van a implantar dos nuevos cursos de especialización en auditoría energética y en instalaciones de hidrógeno "porque queremos seguir siendo referente en ese sector", ha subrayado Sonia Gil.

Precisamente el alcalde, Luis Felipe, ha incidido en la importancia de contar en Huesca con este centro de excelencia en una ciudad con más de 3.200 alumnos de FP "porque además de los recursos que va a recibir, se va a consolidar como un centro de innovación y de investigación para todo el territorio nacional en energías renovables". Y ha mostrado su deseo de que en la feria "las empresas consigan nutrirse de recursos humanos que requieren de cualificación y los jóvenes estudiantes encuentren una salida laboral".

"o hay mano de obra de oficios, como peones, oficiales o maquinistas, y al no tener suficiente gente, tenemos que decir no a algunas obras"

Entre las empresas participantes, estaba Espías Constructora, de Monzón. "Hemos venido a darnos a conocer y a ver si podemos irnos con algún trabajador más de aquí para hacerla crecer porque no hay mano de obra de oficios, como peones, oficiales o maquinistas, y al no tener suficiente gente, tenemos que decir no a algunas obras", ha señalado Arturo Diago, jefe de Obra.

También ha acudido a buscar futuros trabajadores la cárnica Fribin de Binéfar, que tiene dos líneas de producción de vacuno y porcino y una fábrica de elaborados. "Estamos unos 1.000 trabajadores y ofrecemos oportunidades a nivel técnico para muchos de los grados que se estudian aquí", ha afirmado Ana Campos, responsable de Formación y Desarrollo, quien ha reconocido que "hay dificultad para encontrar perfiles técnicos y gente con actitud, ganas y motivación". Además, han promocionado la iniciativa 'Fribin and Young Talents' que pretende dar una oportunidad durante un año para que un joven talento lidere uno de sus proyectos en IOT Industrial, Cálculo de huella de carbono, Optimización energética y Visión Artificial.

Otro de los sectores representados ha sido el de las energías renovables con empresas como Altertec, con sede den Figueruelas (Zaragoza). Se dedican al mantenimiento integral de parques eólicos y fotovoltaicos y de instalaciones de autoconsumo y buscan técnicos con perfil eléctrico, mecánico, electromecánico o electrónico de grado superior. Javier Jiménez y Montse Rodríguez han admitido que el sector lleva unos años "de locura" por la expansión energética y que "muchas veces tenemos que decir que no a proyectos por falta de personal". Por ello incluso están trayendo técnicos de otros países donde también tienen sede como Chile, México y Perú "porque aquí no se llega a cubrir toda la demanda".