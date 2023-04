Más de 78.500 usuarios se han inscrito en la plataforma de la OCU para ahorrar en luz y gas

La plataforma de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para ahorrar en la factura de luz y gas y hacer frente así a las subidas del último año, www.quieropagarmenosluz.org, ya cuenta con más de 78.500 consumidores inscritos, según ha informado la organización en un comunicado.

De los inscritos, la gran mayoría (un 68%) busca ahorrar en su tarifa de electricidad. Un 31% busca una tarifa de luz y gas y solo el 1% busca una tarifa más barata de gas.

En esta convocatoria, los usuarios. tanto socios como no socios de la organización, pueden sumarse a la compra colectiva hasta el 27 de abril. La inscripción no supone ningún compromiso puesto que, una vez se conozca la oferta ganadora, OCU ofrecerá a los usuarios una estimación personalizada del ahorro que podrían obtener y ellos decidirán si les conviene. O si, por el contrario, ya tienen una buena tarifa y no pueden conseguir algún tipo de ahorro, se les indicará que deben conservarla.

Las compras colectivas a través de la OCU han beneficiado a más de 1,2 millones de consumidores desde su inicio y el año pasado proporcionaron un ahorro medio de 304 euros al año para el suministro de electricidad y de 144 euros para el del gas natural. Es decir, una reducción de 448 euros menos cada año por las facturas de la energía. Estas cifras han sido calculadas a partir de la información facilitada en el momento del registro en la plataforma, que en realidad podrían ser muy superiores dada la posterior evolución del mercado energético durante 2022.