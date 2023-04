Mercedes Martínez: "La inmigración será necesaria para cubrir los puestos de trabajo que se demandan"

¿Solicitan muchos inmigrantes el ‘arraigo por formación’, la nueva figura autorizada por el Ministerio de Inclusión?

El Ministerio no ha dado estadísticas. Se empezó en agosto de 2022 y no tenemos información. Sí he visto algunos de estos permisos en los que pone que se autoriza la residencia. Uno de los problemas que puede plantear es que durante ese periodo de residencia provisional estas personas que se forman tienen que vivir de alguna manera. Entonces es muy fácil que vayan a realizar actividades productivas y que estén dentro de la economía sumergida ya que no está previsto ni el ingreso mínimo vital ni una renta activa para ellos. El problema es que partan de una regularidad en su situación pero que desarrollen actividades laborales dentro todavía de la irregularidad y la economía sumergida.

¿Existe en otros países esta figura y cómo funciona?

Lo desconozco. Cada país en materia de inmigración es muy soberano y celoso de sus fronteras. Ahora estoy de consejera de Trabajo en Suiza y con acreditación en Austria y son países muy estrictos con la inmigración, aunque va a ser muy necesaria para cubrir todos esos puestos de trabajo que se demandan y que la mayoría de nacionales además no quiere realizar.

¿Es el arraigo la vía o primer paso para poder regularizarse?

Tenemos un problema de que las bolsas de irregulares van creciendo y a eso hay que darle una salida. Las salidas que se han dado son las correctas: por un lado, la flexibilidad en la tramitación, porque las oficinas de extranjería eran muy estrictas cumpliendo lógicamente lo que determinaba la normativa; y, por otra parte, la posibilidad de favorecer, sobre todo, a esas personas jóvenes que llevan tiempo tratando de regularizar su situación. Hubo un problema con la crisis financiera. Había personas regulares que devinieron en irregulares: lógicamente no pudieron renovar ya que no tenían las vidas laborales suficientes y eso engrosó la bolsa de irregulares. Y la única salida es el arraigo.

¿Lo ve como solución al problema de falta de mano de obra?

Que haya una nueva modalidad de arraigo en la que además se va a exigir un compromiso y acreditación de formación permitirá, aunque sea egoísta, por decirlo de alguna forma, dar cumplimiento a las necesidades de las empresas que precisan de esta mano de obra; y por otro lado, atender el lado humanitario y que esas personas inmigrantes puedan tener una regularidad e integrarse plenamente.

"Hay que afinar mucho las normas de extranjería e intentar que haya una inmigración ordenada asociada al mercado laboral. Si no, nos puede generar otro tipo de problemas"

Faltan años para eso, ¿no?

Como trabajadores los inmigrantes tienen los mismos derechos. Lo que veo es que la normativa de extranjería a veces no encaja muy bien las actuaciones de los diferentes organismos. Por ejemplo, en el arraigo por colaboración con las autoridades administrativa. El hecho de que desde Inspección podamos sancionar a un trabajador extranjero es totalmente contradictorio con que vaya a colaborar con los inspectores. Por ejemplo, no vas a cooperar con la policía que te va a meter en la cárcel. Creo que todavía hay que afinar mucho las normas de extranjeria e intentar que haya una inmigración asociada al mercado laboral, que sea ordenada y regular. Si no, es cierto que nos puede generar otro tipo de problemas una generalización de regularizaciones masivas. Hay que ir por esta vía reglamentaria de flexibilidad porque la inmigración va a ser muy necesaria.

La campaña de temporeros se acerca. El contrato de fijos discontinuos ¿ayudará o complicará el panorama?

Es un contrato que supone una mayor protección de las propias personas trabajadoras, y por tanto, no creo que eso suponga un desequilibrio. Además en el sector agrícola los empresarios están muy concienciados de que han de cumplir la ley y que las sanciones económicas son muy elevadas si contratan a irregulares. Por lo tanto, esta figura no tiene que plantear ningún problema. Es más, es beneficioso de cara al trabajador.

¿Qué sectores dan más trabajo?

Suele ser el sector agrícola, que tiene escasez de mano de obra, y sectores de hostelería muy proclives a la utilización de mano de obra que está en situación irregular.

¿Y qué me dice del empleo domestico?

Que nadie que no esté en situación irregular va a querer ocuparse interno en un empleo doméstico. Es un sector totalmente feminizado que sufre la doble discriminación como migrantes y como mujeres. Se tenía que haber afrontado una regularización extraordinaria exclusivamente. Pero en España tenemos una doble moral: por un lado, no hay suficientes ayudas a la dependencia y no funciona bien el cuidado a los dependientes; y por otro, no va a haber un reconocimiento legal de cómo se esta haciendo ese cuidado.

"Como país, es un tema de dignidad afrontar una regularización extraordinaria del empleo doméstico. Un sector que sufre una doble discriminación como migrantes y como mujeres"

Quedó pendiente el derecho al paro al integrarlas en el Régimen General de la Seguridad Social.

Eso hubiera sido muy interesante abordarlo. Llegó la pandemia y esas personas perdieron ingresos y trabajo. Hubo países como Italia que sí regularizaron el empleo domestico. Como país, es un tema de dignidad afrontarlo. Esa es mi opinión particular.

¿Cuándo se solucionará la falta de recursos de la Inspección?

La verdad es que Inspección de Trabajo necesita un mayor refuerzo. Lo que ocurre es que no se soluciona con la contratación de más inspectores sino que hay que pasar unos procesos selectivos que son largos y necesarios para garantizar que haya un buen nivel de conocimientos y capacitación de las personas que vayan a desarrollar esta actividad. No es un problema que se pueda solucionar de forma inmediata. El Ministerio sí ha apostado por la Inspección y salen muchas plazas.

¿Qué retos fundamentales tiene por delante este organismo?

La accidentabilidad laboral sigue siendo muy elevada y hay que considerar no solo los accidentes desde el punto de vista físico sino mental. Tenemos un gran reto en lo que es la salud mental de las personas trabajadoras y hay que acometer de forma definitiva los riesgos psicosociales que hay en el trabajo.