Víctor Iglesias a los empresarios: “El escenario de tristeza económica va a durar entre uno y dos años”

El consejero delegado de Ibercaja, Victor Iglesias, prevé que si aunque la economía no va a entrar en recesión, la actividad económica va a seguir perdiendo ritmo en los próximos trimestres por lo que la “penuria económica va a durar una buena temporada”. Considera que la persistente inflación y la subida de tipos de interés irán mermando la capacidad de gasto de las familias, lo que debilitará el consumo y, por lo tanto la demanda, interna. “De ahí que este escenario de tristeza vaya a durar entre uno y dos años”, ha señalado.

Lo ha dicho durante su intervención en un encuentro empresarial organizado celebrado en Madrid y organizado conjuntamente por CEOE y Cepyme, en el que ha analizado con precisión los acontecimientos que se han producido en los últimos meses en el sistema financiero internacional, las similitudes y diferencias entre la actual crisis y la producida entre 2008 y 2023 así como las consecuencias del nuevo entorno para la actividad económica y el desempeño de las empresas.

Ante un nutrido grupo de empresarios y representantes empresariales, Iglesias ha recordado que una de las principales diferencias con la complicada situación económica que se desató tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el escenario actual es que entonces la crisis estalló sobre un polvorín y la de ahora se ha producido en un periodo económico convulso y sin excesos. “Por lo tanto no tiene nada que ver”, ha matizado.

"La contundencia en la claridad de los mensajes de los representantes institucionales puede funcionar como cortafuegos para frenar dudas e incertidumbres"

Además, ha hecho referencia al “escarmiento” de la crisis de 2008 que conllevó a un “aprendizaje importante” para los bancos centrales y para los gobiernos en la gestión de turbulencias financieras. Así, ha detallado, en este periodo entre crisis y, sobre todo, en Eropea se ha avanzado mucho en materia de supervisión y regulación bancaria reforzando la solidez y la resiliencia de los balances de las entidades. Y aunque todo ello supone a la entidades bancarias mucha exigencia, Iglesias ha agradecido la labor del Banco Central Europeo y las diferencias con respecto a Estados Unidos y Suiza, “que ha quedado muy en entredicho”.

Velocidad de reacción

Para el consejero delegado de Ibercaja en la crisis de 2008 quedo claro “que la velocidad de reacción ante las dificultades de las entidades bancarias es crucial para favorecer la estabilidad del sistema mientras que mirar para el otro lado solo amplifica los problemas”. Se aprendió además entonces que “la contundencia en la claridad de los mensajes de los representantes institucionales puede funcionar como cortafuegos para frenar dudas e incertidumbres” y por eso, ha señalado, las están también ahora poniendo en práctica estos aprendizajes contribuyendo así a frenar la crisis en el sector bancario y su impacto a corto y largo plazo.

A estas diferencias a nivel global se suman, según la exposición de Iglesias, aquellas que se producen en el panorama español. Destacada es la “muy diferente posición de partida” en materia de solvencia de los bancos españoles. En 2008 este indicador estaba por debajo de 8% y hoy se sitúa por encima del 13%, un 75% más, lo que constituye “un magnifico escudo para afrontar cualquier escenario adverso”.

"Podemos cubrir nuestros créditos y si hubiera una demanda solvente para ello podríamos incrementar la financiación"

Hay además una diferente posición de liquidez. El cociente entre créditos concedidos por las entidades y los depósitos se movía entonces en el 130%, es decir la base de depósitos no cubría los créditos y, por lo tanto, las entidades tenían que importar de los mercados de capitales nada menos que 4.000 millones de euros para poder financiar ese gap. “Hoy el ratio está por debajo del 90% de manera que cubrimos los créditos con nuestros propios depósitos, somos excedentarios de liquidez, nada menos que en 200.000 millones de euros, y no dependemos de los mercados de capitales. Por tanto podemos cubrir nuestros créditos y si hubiera una demanda solvente para ello podríamos incrementar la financiación”, ha señalado el consejero delegado de Ibercaja, que ha recordado que la base de depósitos es ahora “más granular, atomizada y estable”, de manera que, en el caso español, el 70% de los créditos están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Por lo tanto, ha insistido, “es una financiación muy estable”.

La calidad de las carteras de crédito también es muy diferente. “Ahora están mucho más diversificadas frente a la concentración que había entonces en créditos a hipotecas”, ha explicado Iglesias, que ha detallado que la tasa de morosidad de la banca está en mínimos de hace 15 años resistiendo muy bien a escenarios económicos tan poco favorables como una pandemia, una crisis energética de costes y una subida de los tipos de interés.

Otra de las diferencias destacadas es la capacidad de devolución de deuda que tienen los clientes deudores (tanto las familias como las empresas) así como la garantía subyacente de los préstamos. Ayuda un mercado laboral más resiliente que mantiene la ocupación en máximo históricos. “Esa es la principal fuente de ingresos de los hogares y, por lo tanto, la generación de recursos para atender la correcta devolución de los mismos”, ha explicado Iglesias. Como prueba ha señalado que el endeudamiento de las familias es menor, ha caído 20 puntos del PIB y en el caso de las empresas, las ventas y los márgenes están resistiendo mucho mejor en parte gracias a la internacionalización y a un importante proceso de desapalancamiento financiero. Además, en 2008 el mercado inmobiliario residencial estaba totalmente desajustado, con una tremenda burbuja de precios y un exceso de oferta, un panorama totalmente distinto actualmente, en el que, ha señalado, el precio de los inmuebles está más proporcionado con el nivel de renta de las familias y hay una producción de viviendas que apenas cubre la demanda actual.

Velocidad de reacción

Por eso, ha matizado, se prevé “que la crisis bancaria va a ser mucho menos severa que en 2008 y además el sector bancario español es mucho más robusto para afrontarla sin grandes dificultades”. Eso no significa, según Iglesias, que se pueda afirmar y descartar que no habrá ningún problema más en ningún banco en los próximos meses, pero si lo hubiera muy probablemente sería al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y con un modelo de negocio muy particular y, por lo tanto, muy diferente al modelo de banca minorista europeo y español. “No vemos esa potencial vulnerabilidad ni en Europa ni en España”, ha señalado, por lo que se ha mostrado convencido de que las entidades financieras españolas podrán seguir cumpliendo su función de canalizar recursos para poder impulsar los proyectos de inversión de las empresas y de los hogares.

Por eso, el representante de Ibercaja ha insistido en que el “sector bancario es más resiliente y robusto que en 2008” y ha destacado que las entidades cuentan ahora con holguras en solvencia y en liquidez. Además, ha añadido, el foco prioritario de las entidades está ahora en desarrollar negocio, y no en reestructurar redes, ni plantillas ni optimizar costes, esto fue el pasado y por tanto tenemos disponibilidad para conceder y la voluntad de hacerlo.

Hay sin embargo peros que van a tener impacto en la economía. Iglesias ha dejado claro que “el anómalo ciclo de los tipos de interés en negativo y de acceso ilimitado a la liquidez ha quedado atrás y no va a regresar”. Ha recordado que ha subido el coste del capital, que se ha incrementado el coste de la financiación y que “todo eso hace que la valoración de los empresarios de iniciativas de inversión se hace más exigente y requiere de retornos mayores para cubrir así los costes de capital y de financiación”. Una circunstancia que “lógicamente va a provocar que se vaya retrayendo un poco más la demanda de prestamos para la invesión en los próximos trimestres y que ya se está apreciendo desde el pasado otoño”.

"No se va a un hundir la economía ni el consumo"

Según Iglesias, el encarecimiento de diferentes fuentes de financiación mayorista a las entidades provocados por las turbulencias bancarias y por el mayor coste de capital se va a ir trasladando al precio del crédito para empresas y particulares, con lo que “es probable que la mayor incertidumbre financiera actual ejerza incluso con mayor eficacia la política de contención de demanda que persiguen los bancos centrales con la subida de los tipos de interés”. Y aunque se espera que los tipos, sobre todo en Europa, continúen al alza, “lo van a hacer con más cautela y de una forma más ordenada y medida”, ha asegurado. Un desafío que, sin embargo, ha dicho Iglesias, las familias y las empresas afrontan con bases financieras mucho más sólidas que en el pasado. “Unos cimientos que se completan en ambos casos con un cierto colchón de ahorro extra por la acumulación que se produjo en la pandemia y que ha permitido afrontar la primera etapa de tipos de interés y de inflación algo mejor”.

Con todo, y aunque el consejero delegado de Ibercaja ha insistido en que no se espera que el ciclo económico se vaya a hundir y tampoco lo haga el consumo, lo cierto es que, sin llegar a caer en la recesión, la actividad económica va a perder ritmo en los próximos trimestres como consecuencia de la coyuntura financiera. Una languidez, una penuria económica, un escenario de tristeza, ha dicho, que va a durar “una buena temporada”. En su opinión, los escasos ritmos de crecimiento no van a resolverse pronto, porque la persistente inflación y la subida de tipos van a ir mermando la capacidad de gasto de las familias, lo que acabará debilitando su nivel de consumo y, con ello, la demanda interna. “El escenario de tristeza económica va a durar entre uno y dos años”, ha insistido

Y en ese escenario, las empresas se enfrentan a múltiples factores de riesgo como la “geopolítica global, inestabilidad política en nuestro país, confrontación, fiscalidad que penaliza la actividad económica, costes laborales en ascenso, menos facilidad al acceso a la financiación...” ha enumerado Iglesias, que ha valorado el enorme salto en términos de competitividad que se ha producido en las compañías españolas. Pese a ello, ha advertido, “aunque de momento los márgenes empresariales están resistiendo, se van a ver claramente afectados en los próximos trimestres si se mantiene la presión de los costes operativos, financieros y laborales, como parece que se prevé”. Por ello, ha insistido, “va a ser un reto para las empresas mantener vuestro nivel actual de rentabilidad y de margen”.

La fórmula para hacer frente a la situación es, en opinión de Iglesias, mejorar la productividad y para conseguirlo lo que hay que hacer es invertir. “A pesar de que hoy con todas esas incertidumbres, la inversión está bajo mínimos es parte de la solución que tenéis a medio plazo”, ha recomendado Iglesias a los empresarios. Pero también ha lanzado un mensaje al Gobierno de España y a las administraciones autonómicas, a los que ha pedido que “un impulso dedicido para que los fondos europeos Next Generation llegaran bien, llegaran a empresas privadas y se desplegaran a mayor velocidad, además de un entorno jurídico y fiscal que incentivara esta inversión. “Sería imperdonable que no aprovecháramos esta oportunidad”, ha recalcado.

Iglesias ha finalizado su intervención tendiendo la mano a los empresarios. Ha señalado que en este “camino al porvenir” las empresas aragonesas van a encontrar a un sector español fuerte, robusto y dispuesto a apoyar. “En el caso particular de Ibercaja queremos proporcionaros una propuesta global de productos y servicios financieros que os sea de utilidad y de valor añadido. Queremos asesoraros bien y queremos acompañaros, también con CEOE y Cepyme, a superar cualquier obstáculo que pueda venir”, ha detallado, porque los cisnes negros seguirán apareciendo, ha dicho, pero “entre todos” se les podrá hacer frente.