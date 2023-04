Ibercaja apuesta por los 'e-sports' con Zeta Gaming

"Para Ibercaja, estar con los jóvenes es irrenunciable". Con estas palabra ha iniciado este martes Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital del banco, un encuentro con la prensa para presentar el nuevo acuerdo de colaboración firmado con el club digital Zeta Gaming, especializado en 'e-sports'. Una apuesta por este subsector de la industria de videojuegos que está enfocado tanto a la competición como a la generación de contenidos.

El acuerdo se traduce en un apoyo económico a Zeta Gaming cuyo monto concreto no se ha desvelado -aunque es "muy significativo", según Ibercaja- y que incluye el desarrollo de contenidos propios y el despliegue de acciones dedicadas a los jóvenes y sus padres, "conectando a los miembros de la familia en un entorno de diversión compartida". Nacho Torre ha incidido en la importancia de promover valores como el esfuerzo y la diversión sana de forma intergeneracional. Entre los objetivos del banco con esta colaboración destaca el "estar cerca del público joven, que este sepa que les entendemos de verdad".

Por parte de Zeta Gaming han hablado Nicolás Ferro, su director general, y Nacho Ortiz, director de Operaciones, que han llamado la atención sobre su empresa, creada en 2020 en plena pandemia, definida como un club de deportes electrónicos que genera contenidos. Es en esta segunda actividad, han señalado, donde está su ventaja competitiva, de ahí que el apoyo de Ibercaja sea para ellos tan bien recibido. Zeta, ha apuntado Ferro, cuenta con 16 trabajadores sin contar entre ellos a generadores de contenido, que no están en plantilla pero de quienes gestionan sus derechos de imagen. Los emprendedores no han querido revelar la facturación del club, pero han dicho que confían en que ya este año superen el 'break even' (equilibrio de cuentas) para empezar a ganar dinero.

Ferro está convencido de que "todos los sectores dedicados al entretenimiento moderno, los 'e-sports' el 'gaming' son las industrias con más proyección económica y empresarial". De ahí que en Zeta cuenten con perfiles muy diversos: desde psicólogos, entrenadores personales o nutricionistas hasta diseñadores gráficos y editores, por no hablar de las nuevas profesiones digitales como 'streamers', 'tiktokers', 'influencers' o jugadores profesionales de videojuegos.

Los 'e-sports', según se ha reseñado en la cita con la prensa, es un subsector de la industria de los videojuegos que facturó en España 34 millones de euros en 2021, con un crecimiento del 26% respecto a 2020.