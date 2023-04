Las asambleas de UGT, CC. OO. y OSTA dan el sí mayoritario al convenio de Stellantis

Los trabajadores de Stellantis afiliados de UGT, Comisiones Obreras, OSTA, CGT y Stopel, los sindicatos con representación en el comité de empresa de la planta de Figueruelas tenían hoy la palabra para decidir la postura con la que sus representantes sindicales acudirán el lunes al pleno del comité. Y mayoritario ha sido el apoyo que los empleados de dicha factoría han dado a la propuesta de convenio presentada ayer por la dirección de la compañía. Una plataforma que recoge, entre otros avances, el tan reclamado plan industrial a medio y largo plazo que asegurará la producción y, con ello, la viabilidad de la fábrica “más allá de 2030”, además de subidas salariales para este año de entre 3.000 y 4.200 euros según la categoría profesional (correspondiente al incremento salarial del 5% este año, paga de beneficios y un ono extraordinario de 1.000 euros a la firma de convenio) así como, entre otros, la conversión de 350 contratos temporales y parciales en indefinidos y a jornada completa.

El sí se ha repetido en las asambleas de afiliados de UGT –con 11 representantes en el comité de empresa–, de CC. OO. –que cuenta con 5 miembros– y de OSTA –que suma 3 delegados–, con lo que se allana el camino para que la factoría zaragozana disponga de un convenio que apenas ha necesitado 15 días de negociación (comenzó a negociarse el pasado 29 de marzo). Un nuevo marco laboral que, sin embargo, no contará con el apoyo de los trabajadores que acudieron a las asamblea convocada por Stopel, que cuenta con 4 representantes en el comité–, mientras que la CGT, segunda fuerza sindical en el órgano de representación de los trabajadores con siete miembros, ya mostró ayer su desacuerdo con dicho convenio.

Satisfecha se ha mostrado la secretaria general de la sección sindical de UGT en Stellantis, Sara Martín, que ha celebrado el apoyo mayoritario mostrado por los asistentes a una asamblea que, según sus palabras, “ha ido sobre ruedas’.

Martín ha reconocido que durante la reunión con los trabajadores, “todas las declaraciones han ido en el sentido de reconocer que este no es convenio aceptable, sino muy bueno”, aunque eso no quiere decir, ha asegurado que no tenga aspectos que no les gustan. Se refería así a la decisión de la empresa de eliminar una de las pausas de ocho minutos, si bien se realizará de forma progresiva hasta 2028.

Aunque ha sido una negociación exprés, Martín ha insistido en que “no ha sido fácil”, aunque ha valorado que haya tenido “un buen final”. “Es la recompensa al trabajo duro, arduo y constante no solo en la mesa de negociación, sino en el día a día”, ha matizado.

El 70% de los afiliados que acudieron a la asamblea de CC. OO. han dado el sí a la firma de la propuesta presentado por la dirección de la planta de Figueruelas, ha explicado Ana Sánchez, secretaria general de Industria de este sindicato, que ha reconocido que se trata de un “convenio aceptable” en el que, sin embargo, también hay “un punto negro”, como por ejemplo, ha añadido, la reducción de las pausas.

Pese a ello, CC. OO. y sus afiliados en la planta zaragozana valoran los avances en los económico y en el empleo así como la existencia de un plan industrial que garantiza la viabilidad de la factoría. “Había que decidir si lo que teníamos encima de la mesa compensa lo que no se ha obtenido y nosotros hemos pensado que sí”, ha añadido Sánchez.

Para OSTA, tras muchos años de recortes y expedientes de regulación de empleo, el convenio presentado por la empresa se puede considerar de digno”. Y por eso, ha destacado el sindicato, el 76% de los asistentes a la asamblea de afiliados ha ratificado la propuesta empresarial.

“Siempre hemos sido muy críticos con los acuerdos que se han llegado, por solo contener recortes para la plantilla de Stellantis, pero entendemos que esta propuesta final, aun conteniendo recortes en las pausas, en cómputo total es un acuerdo aceptable y garantiza el futuro de la planta más allá de 2030”, ha señalado el representante de OSTA, Miguel Ángel Salvador.

"Referéndum vinculante"

El no al convenio fue lo que se escuchó en la asamblea de afiliados de Stopel, que ha asegurado que aunque en lo económico y en lo que se supone será el futuro de la empresa es muy atractivo, “aceptar este acuerdo significaría aceptar un retroceso brutal en las condiciones laborales que sumado a toda la flexibilidad que conlleva, junto a los ritmos de trabajo, supondría poner en riesgo la salud de todos los trabajadores.

Stopel admite avances pero considera que dicho convenio “dejaría en entredicho el futuro de más de 500 trabajadores eventuales”. El sindicato ha insistido además en que propuesta de la empresa no atiende a cuestiones “tan fundamentales como la Salud laboral”.

Este sindicato llevará su negativa el próximo lunes al plenario del comité, donde además propondrá que sea cuál sea la decisión que tome la mayoría del comité de empresa, sea la plantilla quien decida en forma de un referéndum vinculante.

La segunda fuerza sindical, la CGT, ya dejó claro ayer que será la plantilla la que decidirá pero destacó que “Stellantis ha echado el resto en lo económico, pero hay cosas que no se compran con dinero”.