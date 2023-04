Mª Teresa Gómez: "Más que deflactar la tarifa es urgente actualizar los límites de las deducciones"

La campaña de la Renta comienza este martes, 11 de abril, primero solo por internet y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. En general, están obligados a presentar la declaración del impuesto quienes ganaran más de 22.000 euros el año pasado si trabajaron en una sola empresa. Si lo hicieron en dos (o en una pero se cobró unos meses el paro) el límite baja a 14.000 euros. Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, su presidenta, María Teresa Gómez, ha destacado algunas de las principales novedades y consejos.

Estos dos últimos años hemos pasado por una campaña de la Renta covid y otra con la resaca de los ERTE. ¿Cómo se puede definir la que empieza ahora?

En esta hay novedades y pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, los cambios que se aprobaron en la deducción de maternidad el pasado mes de marzo, pero tiene aplicación retroactiva para 2020, 2021 y 2022. El mismo hecho genera tres derechos: la deducción por maternidad estatal, la ayuda por gastos de guardería de 1.000 euros anuales estatal y la deducción autonómica del 15%. Además, este año en Aragón se han añadido dos deducciones, destinadas a proteger las ayudas que hemos dado a los ciudadanos ucranianos cuando han venido a Aragón. Si los hemos tenido más de cuatro meses, no somos familia y no tienen más de 8.000 euros de ingresos, nos podemos deducir como máximo 300 euros por persona acogida. Tiene que ser una persona que no tiene relación y generosamente ha brindado su casa. Se necesita el certificado del órgano competente. Y también una deducción cuando en lugar de acoger se hicieron donativos a cualquier asociación sin ánimo lucro, orientada a paliar efectos de la guerra de Ucrania. Se tiene derecho a una deducción autonómica del 20%, que se suma a las nacionales. También es necesario el certificado.

En Aragón se estrena reforma fiscal autonómica. ¿La notarán los contribuyentes?

Sí. No se va a notar muchísimo, pero cuando pagamos impuestos pagamos una parte a la agencia estatal y otra a la comunidad autónoma en la que residimos. En esa parte que nosotros pagamos al Gobierno de Aragón este aplica una rebaja del 0,50% para las rentas inferiores a los 60.000 euros. Y las que generen más de 70.000 euros en lugar de rebajarles ese 0,50% se lo han sumado.

Lo que no se ha hecho es deflactar el IRPF como otras comunidades.

Al no deflactar la tarifa, la medida alternativa es bajar los tipos a las rentas bajas. Yo como comunidad autónoma, por la situación de la inflación lo que no quiero es que el ciudadano pague más impuestos por el mero hecho de que han subido, por ejemplo, las pensiones un 8,5% o el salario con la inflación. Si por este 8,5% salto de escala y tengo que pagar más impuestos, a lo mejor a mi bolsillo llega menos dinero. Para compensar esto se suben tramos, se hace la 'deflactacióne para que aunque me suba la pensión siga pagando los mismos impuestos.

¿Hubiera sido más necesario deflactar la tarifa para que no perjudicara la inflación?

Más que hacer una 'deflactación' de las tarifas, lo que vemos urgente desde el colegio es actualizar los límites de renta que se marcan en las deducciones familiares. Es algo que como profesionales vemos necesario hace años, antes de la subida de la inflación. Por ejemplo, me puedo deducir a mi madre que vive conmigo y cobra una pensión, pero si le suben un 8,5% y cobra más de 8.000 euros al año (el límite actual) ya no me la puedo deducir. Tener en mi casa a mi madre y atenderla no me da derecho a la deducción solo porque el importe suba un euro, un límite que lleva muchos años anclado. Hay que hacer la adecuación de todos estos importes que me pueden dar derecho a aplicar determinados beneficios.

Desgravaciones quedan pocas ya para ahorrar en la factura fiscal.

Sí. Este año la de los planes de pensiones baja a 1.500 euros y es de 8.500 euros para los planes de empleo empresa. Ya no es la ventaja fiscal que existía al inicio y fiscalmente se nota mucho.

¿Cree que puede haber problemas con la deducción por vivienda para quienes cambiaron de tipo de interés variable a fijo en la hipoteca por la escalada del euríbor? Hacienda dice que se puede mantener si se demuestra el "vínculo" entre ambos préstamos.

Se puede demostrar haciendo una línea de tiempo en la que tienes un préstamo origen, el de la adquisición, que se ha ido cambiando de banco y en el que los importes coinciden con los del banco siguiente. Por ejemplo, si solicité 100.000 euros y solo quedan vivos 40.000, el nuevo préstamo tiene que ser por 40.000 y especificar en la escritura que es para la adquisición de vivienda. Si no sólo se podrá reducir la deducción por vivienda a la proporcionalidad de lo destinado a pagarla.

¿Qué consejos da a quienes tengan que declarar?

No confirmar el borrador sin revisar. Los borradores se van actualizado, por lo que si se consulta hoy no quiere decir que ya tenga todos los datos. Y Hacienda no tiene todos. Hay que vigilar, por ejemplo, los porcentajes de los inmuebles y los datos personales como cuando nacen los hijos o si el contribuyente se queda viudo. Y no dejarlo para el último día porque parece que quedan muchos días pero luego no es así.

