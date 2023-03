Entresijos de la transición digital

ISOCARA. Internet Society es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro fundada en 1992 por los considerados padres de internet, Vinton Cerf y Elliot Kahn, que después fue contando con capítulos nacionales como el español y, en este, secciones aragonesas, en este caso Isocara. Defendían, y defienden, la transparencia y el buen uso de la red, si bien lo que ocurría en los últimos años del siglo XX no tiene ya casi nada que ver con lo de nuestro actual XXI. Quienes estaban ahí fueron pioneros en algo que nos ha cambiado la vida a todos en muchos sentidos, y acaso no seamos capaces de calibrar ahora mismo lo que queda por venir. Pues bien, esta Internet Society, con entusiastas en Aragón como el abogado malagueño Manuel Moreno-Torres, experto en propiedad intelectual, celebró con la Fundación Ibercaja el pasado martes en Zaragoza la jornada ‘Internet y Aragón, evolución y transformación’, en la que se habló de la transformación digital en curso desde diversos puntos de vista.

FINANZAS. En la primera de las mesas redondas se abordó la digitalización en el ámbito financiero, y en ella Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, dio cuenta de lo que ha hecho la entidad en la materia, para la que ha tenido como socia a Microsoft. La tecnología, dijo, «es un medio, no un fin», y en ella se han puesto al día invirtiendo mucho en lo económico y en formación con resultados muy positivos. El número de sus clientes en banca digital ha crecido de modo sustancial, con una reducción importante en las operaciones de ingreso y extracción de dinero en las oficinas físicas y aprovechando la agilidad que internet favorece. En su mesa redonda intervino el zaragozano Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Banco Santander España, que habló menos de su banco en términos concretos, aunque destacó cómo ha cambiado el modelo de negocio en el sector al poder dar servicio en cualquier parte del mundo de una manera ágil. Con ellos compartió escenario Mariano Torrecilla, zaragozano también, cofundador de Portfolio Stock Exchange, una bolsa de valores netamente digital que ha llegado, dijo, para «cambiar la situación de oligopolio» en el ámbito bursátil facilitando el acceso a mercados financieros a más empresas.

INGENIEROS INFORMÁTICOS. En la mesa del emprendimiento hablaron los representantes de tres compañías destacadas, Hiberus Tecnología (Sandra Parrilla), Central de Reservas (Ricardo Buil) y Signos IoT (Jorge Ávila), que dieron cuenta de aspectos del trabajo que se realiza en cada una de ellas, si bien para llevarlos a cabo faltan profesionales preparados para todo lo que tenemos por delante. Parrilla hizo hincapié en ese problema al hablar de la carencia de ingenieros informáticos en Aragón, de cuyas universidades no están saliendo los egresados que las empresas necesitan. Los propios profesores de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza habían hecho público ese mismo día su descontento con unas palabras «desafortunadas» del rector José Antonio Mayoral, haciendo hincapié en que «la formación en ingeniería informática es la única que abarca de manera completa e integral las diferentes disciplinas que componen el cuerpo de conocimientos de la informática», entre ellas la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la arquitectura de computadores, la ingeniería del software o la administración de sistemas.

EL DERECHO. Como no podía ser de otra manera, el Derecho estuvo incluido en la jornada, analizado por lo que concierne a los litigios en internet, por un lado, y por el de la protección de datos en el otro, con expertos del ámbito europeo, nacional y local.