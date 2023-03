Internet ofrece "inmensas oportunidades" a los negocios, pero hay que estar "vigilante ante sus riesgos"

Internet abre un inmenso océano de posibilidades que hay que aprovechar, pero son también grandes los retos y los riesgos con los que se presenta. Lo han dicho este martes expertos del sistema financiero y de la empresa, especialistas en mediación y arbitraje de conflictos y litigios digitales y responsables de organismos que velan por la protección datos, que han participado en la jornada ‘Internet y Aragón: evolución y transformación», celebrada en el Patio de la Infanta de Zaragoza y organizada por la Fundación Ibercaja y la Internet Society, con la colaboración de HENNEO y la Fundación Basilio Paraíso.

«Aragón es un polo de transformación digital y eso hay que aprovecharlo y darle publicidad», ha señalado Francisco Serrano, presidente de Ibercaja, durante su participación en una mesa redonda moderada por la periodista Encarna Sánchez, y en torno a la cual también estaban sentados Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Banco Santander España, y Mariano Torrecilla, fundador de Portfolio Stock Exchage.

Serrano ha reconocido la entidad aragonesa se ha tropezado, por su mediano tamaño, con muchos tópicos. «Que no podríamos ser independientes, que no podríamos acceder al mercado, que no tendríamos músculo para aplicar al negocio las nuevas tecnologías... Pero los hemos ido rompiendo todos», ha destacado. Y lo ha probado con cifras. De hecho, ha insistido, Ibercaja invierte 100 millones al año en transformación digital, lo que «teniendo en cuenta los beneficios, supone un esfuerzo equiparable al de la gran banca».

Pero en el modelo de Ibercaja, ha señalado su presidente, la tecnología “es un medio, no un fin” y se utiliza “para mejorar la relación con el cliente y ser más eficiente”. En este camino, ha explicado Serrano, la entidad aragonesa decidió tener a Microsoft como compañero de viaje, con el que ha diseñado una trayectoria de éxito basada en un plan estratégico adaptado a la cultura de la entidad, un sistema de gobernanza que implica a equipos y alta dirección y “mucha humildad, para ver lo que se está haciendo en nuestro entorno y si hay algo mejor promover alianzas”.

Los resultados se han traducido en “tangibles e intangibles”, que ha permeado la cultura tecnológica por todas las oficinas y servicios de la red de al entidad y que ha multiplicado por cuatro el número de usuarios de banca, ha reducido un 70% las operaciones de ingreso y extracción de dinero en las oficinas físicas y ha logrado que las ventas digitales alcancen el 40%.

“Eso demuestra que haciendo la transformación con criterio, un banco pequeño también la puede realizar”, ha puntualizado el presidente de la entidad aragonesa.

Resilencia para aguantar vendavales

El vicepresidente de Banco Santander España, Jose Manuel Cendoya ha presumido de origen. Natural de Zaragoza, Cendoya ha destacado que la ciudad “reúne cualidades y requisitos de ciudad europea para atraer inversión”. Y eso tiene que ver, ha dicho, con la naturaleza de la propia sociedad aragonesa, con su cultura de integración y la ausencia de una polarización política extrema.

Ha recordado además que “en estos días con grandes turbulencias en los mercados financieros» se entiende por qué hay instituciones con grandes resiliencias que puede hacer frente a los escenarios más complicados. “Las entidades que tienen buena gestión del riesgo y solvencia son los que aguantan los vendavales”, ha insistido el representante de Banco Santander, que ha augurado un “futuro muy optimista a Ibercaja”.

Como aviso a navegantes, Cendoya ha insistido en el “orgullo de tener la sede en España”, porque, en su opinión, “es muy importante el efecto ser y que una entidad se mantengan en aquel sitio que la vieron nacer”.

Cendoya ha reconocido que lo digital está provocando una transformación fundamental. “El modelo de negocio cambia totalmente porque permite dar servicio en cualquier parte del mundo”, ha señalado, para recordar que internet ha abierto a Banco Santander, con Open Bank, las puertas de Holanda, Alemania o México “con unas plantillas muy reducidas”. Pero la digitalización también cambia la relación con los clientes. “El 51% de nuestras transacciones ya son digitales”, ha explicado, aunque ha señalado que, al mismo tiempo, los clientes valoran la presencia de oficinas, “porque quieren seguir teniendo el ancla de la relación personal”.

Por todo ello, ha insistido en que internet “aunque también supone gastos, es una grandísima oportunidad para reducir costes en un largo periodo de tiempo”, una recorte que ha cifrado hasta en un 70%. “Y esto no va de recorte de oficinas”, ha matizado. Para Cendoya es importante también tener en cuenta las posibilidades que ofrecen los datos “para afinar mejor nuestros servicios de riesgo, ser más sostenibles en el tiempo y centrarnos en el cliente. Las empresas que lo tengan en cuenta serán las que permanecerán en el tiempo”.

Muy distinta es la trayectoria de Portfolio Stock Exchange, una bolsa de valores netamente digital, que ha llegado para “cambiala situación de oligopolio” y facilitar el acceso a mercados financieros a todo tipo de empresas y en todo el mundo, ha explico su cofundador Mariano Torrecilla, que tras recordar los hitos tecnológicos que en apenas 25 años “nos han cambiado la vida” ha insistido en que “no es nada lo que hemos hecho, para lo que viene”, una advertencia con tintos positivos con los que quiso hacer un llamamiento a todo el que esté pensando hacer algo en internet. “Motivaros todo lo posible porque se puede hacer”, ha señalado.

Los tres participantes han coincidido además en señalar en la importancia de integrar a “toda la sociedad” en esta transformación. Se han referido especialmente a los de mayor edad, un colectivo para cuya inclusión financiera llevan mucho tiempo trabajando e innovando tanto Ibercaja como Banco Santander, han asegurado Serrano y Cendoya

“Es evidente que hay brecha digital, pero hay que contextualizar”, ha destacado el presidente de Ibercaja, que ha recordado que más del 95% de los hogares tiene tarjeta de crédito y más del 95% la usa y aunque hay quien no dispone de ella, “es gente de muchísima edad y colectivos con muy baja formación”. Además, ha relatado, el 75% de los clientes mayores de 65 años se muestra satisfecho con su banco, de ellos el 25% se relaciona con medios electrónicos, y de este porcentaje el 90% de estos termina las transacciones por ellos mismos. Además, y aunque ha reconocido que hay que seguir mejorando, cuatro de cada cinco clientes de Ibercaja que ya supera los 65 años tiene un gestor digital.

“Todos tenemos que mejorar y tener humildad”, ha asegurado Cendoya, que ha reconocido que las entidades bancarias han tenido que realizar un ajuste de oficinas, porque las empresas tienen que ser rentables. “Nos estamos esforzando muchísimo en tener una capilaridad de oficinas y, por supuesto que tenemos que mejorar la atención a los mayores y en las zonas despobladas, pero créanme que lo estamos haciendo”, ha insistido.

Por su parte, Torrecilla se ha mostrado convenido de que si las personas mayores saben utilizar, por ejemplo, whatsapp, ¿por qué no van a saber manejarse con otras aplicaciones digitales?. Eso sí, ha reconocido que a estos colectivos hay que ofrecerles productos adecuados a sus habilidades digitales.