Once bancos de EE. UU. se unen para rescatar First Republic Bank con 30.000 millones

Un grupo de instituciones financieras estadounidenses rescataron este jueves a First Republic Bank con 30.000 millones, anunciaron en un comunicado conjunto.

"Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo anunciaron hoy que cada uno realizará un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares para First Republic Bank. Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2.500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank hará cada uno un depósito no asegurado de 1.000 millones de dólares", según el documento.

Tras este anuncio, las acciones de First Republic subían un 11,42 %, a las 15:42 hora local, 19:42 GMT, un gran contraste con la caída de casi 30 % a primera hora de la mañana.

First Republic tuvo la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EE. UU., detrás de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, según una nota de Raymond James.

First Republic, que tiene sede en San Francisco, fue degradada a la categoría de "junk" (basura, en inglés) el miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global.

Con este movimiento se evita que First Republic siga el camino de Silicon Valley Banky y de Signature Bank, entidades cerradas por las autoridades el viernes y el domingo, respectivamente, en un movimiento que desató una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa.

El Tesoro de EE.UU. agradece el rescate

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y otras instituciones públicas estadounidenses agradecieron este jueves el rescate del First Republic Bank por un grupo de 11 firmas, que se han comprometido hoy a depositar 30.000 millones de dólares en el banco para evitar su quiebra.

"Esta muestra de apoyo por parte de un grupo de grandes bancos se agradece mucho, y demuestra la resiliencia del sistema bancario", aseguraron los directores de las oficinas en un comunicado.