Garamendi: "El comercio se está viendo insultado por un problema que es de costes y no de márgenes"

"La espiral inflacionista ha impactado de manera directa al comercio, que se ha visto señalado e insultado desde el populismo cuando el problema es de costes y no de márgenes"

Son palabras de Antonio Garamendi, el presidente de la patronal que ha estado hoy en Zaragoza participando en el III Encuentro nacional del Comercio, que ha puesto sobre la mesa los desafíos de uno de los sectores más castigados por la crisis sanitaria y ahora por la elevada inflación.

Con un peso en el Producto Interior Bruto del 13% y del 17% en el empleo del país, Garamendi ha puesto en valor un sector que, pese a que algunos "quieran desacreditar" garantiza, ha dicho, "el abastecimiento, fija y vertebra la población del territorio y contribuye a la sostenibilidad"

Asimismo, ha defendido el papel del empresario. "Estamos orgullosos de serlo", ha destacado ya que " somos los que creamos el empleo, la riqueza y el bienestar en España". Y ha insistido en que el comercio supone el 17% del total de afiliados a la Seguridad Social". Además, ha añadido, esta actividad crea un empleo estable. "El 77,5% de los asalariados en comercio tenía un contrato indefinido en 2022 y el 61,5% de los empleados del sector son mujeres". Ha puesto también el acento en que este sector estratégico es de los que tienen una plantilla más joven del total de la economía.

Ha criticado el exceso de burocracia en el comercio, que soporta 3.000 normas autonómicas, nacionales y locales ya que "frena la expansión de las empresas" y ha criticado que "el comercio soportó solo en nuevos costes un total de 1.774 millones. De ellos, 1.475 recayeron en las empresas".

Ha dado además el ejemplo de que esos nuevos costes anuales asumidos por las empresas del sector comercial son equivalentes a la inversión necesaria para poner en marcha 15 nuevos centros logísticos o 4.000 nuevos establecimientos comerciales".

En un momento en el que "el Gobierno está logrando ingresos tributarios récord", ha señalado Garamendi, la solución no es "aumentar los tipos impositivos sino disminuir las cargas a las empresas", así como "reducir la factura del IRPF en favor de los ciudadanos y para aliviar los costes de las empresas".

El impacto en la economía de la "mala calidad institucional", ha recordado Garamendi, supone que se detraigan 8.840 millones de euros anuales del bolsillo de los hogares (7.950 millones de consumo privado más 890 millones de ahorro).

De la reforma de las pensiones

Antes de intervenir en el III Encuentro de Comercio de CEOE, Garamendi ha señalado que la organización que preside no tiene todavía el plan económico, ni las proyecciones sobre pensiones elaborados por el Gobierno de España. "El que tiene la responsabilidad es el ministro Escrivá", ha señalado eludiendo cualquier responsabilidad en no haber llegado a un acuerdo. CEOE ha tenido "muy poca información, casi ninguna", ha añadido.

"Tenemos legitimidad, cuando consideramos que no es bueno el plan, que no cumple los objetivos, que carga sobre las empresas, los autónomos y los trabajadores todo el planteamiento", ha manifestado en el Auditorio de Zaragoza apuntando a que CEOE ya lo ha comunicado "a través del diálogo social: No estamos conformes".

Asimismo, en declaraciones a los medios, sobre los riesgos de una nueva crisis financierra, Garamendi ha incidido en que el Silicon Valley Bank en Estados Unidos estaba expuesto a riesgos "altísimos", y nada tiene que ver con la banca española, mientras que el Credit Suisse, que está fuera del control europeo, ya tenía problemas. Del sistema financiero español, ha destacado que es "absolutamente robusto y da seguridad y estabilidad". En cuanto al bono energético, se ha mostrado partidario de que se dé "de forma selectiva" solo a quien lo necesite.

El presidente de la patronal aragonesa, Miguel Marzo, ha reclamado a las autoridades menor burocracia y que se puedan agilizar los trámites porque "tanta complejidad crea mucha ineficiencia, costes inútiles que trasladamos al cliente y menos competitividad", a la vez que ha pedido una mayor coordinación entre comunidades para que "las empresas seamos iguales en todo el territorio"

Simplificación administrativa

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha destacado en este III Encuentro nacional del Comercio, que Aragón ya ha tramitado una ley de simplificación administrativa para agilizar los trámites a empresarios e inversores. Y ha recordado que se entregaron 20 millones de ayudas al comercio durante la pandemia y que se va a apoyar las necesidades de formación de este sector con un nuevo grado de FP en comercio electrónico que se pondrá en marcha este próximo curso.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha resaltado que el Ayuntamiento ha concedido ayudas por más de 35 millone a los autónomos y el pequeño comercio durante esta legislatura y con el programa 'Volveremos' se han movilizado más de cien millones de euros.

En tres años se ha multiplicado por tres: "De los 3,7 millones de euros se ha pasado los 14,3 millones", ha remarcado. "Es el camino", ha añadido, para "apoyar al pequeño comercio y a que la gente pueda comprar más barato".