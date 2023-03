Ricard Cabedo: "El comercio que no se digitalice no podrá seguir en el mercado"

¿Cómo está actuando el comercio ante esta elevada inflación?

Entiendo perfectamente la frustración del consumidor, pero es muy importante dar el mensaje de que el comercio no se está beneficiando. Al contrario, somos un dique de contención con lo que está ocurriendo con las cadenas de valor. El foco está ahora en la alimentación, el gran consumo, pero si conocemos cómo funciona la cadena agroalimentaria, lo cierto es que tenemos un auténtico shock de oferta y viviendo una situación en que las materias primas, los insumos, la energía, los fertilizantes, la electricidad, todo ha ido subiendo y todos los eslabones lo hemos sufrido desde el productor a la industria y la distribución alimentaria.

Pero no es esa contención de precios lo que el consumidor ve.

Las sensaciones son las que son, pero hay que trabajar con datos. En el último mes el campo, el sector productor, ha subido sus precios un 43,9%; la industria alimentaria un 20,5%, según el IPRI (Índice de Precios Industriales); y el comercio e industria alimentaria un 15,4%. Cuanto más nos acercamos al consumidor más hacemos de dique y más contenemos nuestros precios y márgenes.

¿Seguirán los precios así mucho tiempo? ¿Cree que el Gobierno ha hecho lo suficiente para paliarlo?

Lo que dicen las principales entidades es que el IPC acabará el año en torno al 4%. Sí se han tomado medidas como la bajada del IVA en determinados productos alimentarios y ya se ha notado. El IPC alimentario ha bajado unas décimas, pero habría que preguntarse qué hubiera pasado de no haberse aplicado. Según un estudio de Aecoc, asociación que reúne a distribuidores y fabricantes, el IPC alimentario se habría plantado el mes pasado en un 17% y así está en un 15,4%, es una medida efectiva, pero hay que seguir avanzando. No entendemos porqué esta bajada no se hace extensiva a productos básicos de la cesta de la compra como la carne y el pescado. Si se hiciera, se notaría mucho más. Como dijo el ministro Planas hay que tener un poco de paciencia. Los efectos no son automáticos. Lo que ha sido automático es que el sector de forma masiva ha aplicado a rajatabla la bajada del IVA.

¿Se ha recuperado ya el comercio tras la pandemia?

La pandemia fue durísima y el sector que más sufrió el cierre de empresas fue la hostelería. Justo por detrás el comercio, pero este sector es muy resiliente y siempre ha acabado saliendo a flote. Es el pequeño comercio el que más está sufriendo. Es un hecho objetivo, pero somos un sector fuerte y fundamental para crear riqueza.

¿Qué necesita el sector para volver a cifras de negocio de 2019?

Lo más importante para el comercio es la simplificación administrativa y que se cree un entorno propicio para invertir, que haya agilidad en la tramitación de licencias. Tanto si eres pequeño como gran comercio el hecho de que te faciliten poder desarrollar tu actividad cuanto antes. Desde la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE hicimoscon el Instituto de Estudios Económicos un estudio para medir la calidad institucional del comercio en España y vimos que había mucha mejora por delante. En España y Aragón, cada comercio está sometido a más de 3.000 normas de legislación europea, nacional, autonómica y local.

¿Hay demasiada regulación?

Cada día se crean 2,7 normas nuevas que afectan al comercio. Es una carga burocrática que te impide poder desarrollar tu actividad con normalidad. Y si tuviéramos la que toca, tendríamos una bajada del IPC de 1,7 puntos. Además, imposibilita la creación de 88.000 puestos de trabajo, que son 25.000 pequeños comercios.

Y el pequeño comercio, ¿necesita más ayuda para digitalizarse?

Tenemos en España un pequeño comercio muy dinámico. Existen más de 500.000 pequeños comercios y son la vida de nuestras ciudades. Su gran oportunidad es la especialización y tienen que digitalizarse. El que no esté digitalizado no va a poder seguir en el mercado. Y la digitalización va mucho más allá de tener una página web. Un estudio realizado por McKinsey y Eurocommerce cifra en 600.000 millones la necesidad de inversión del comercio europeo de aquí a 2030 basada en tres patas: digitalizacion, sostenibilidad y gestión del talento. Necesitamos invertir mucho en personas.

¿Qué desafíos afronta el sector?

Eso es lo que va a abordar el III Encuentro de Comercio que se celebra en Zaragoza a nivel nacional el día 16. Tuvimos una primera edición en Sevilla, la segunda en Valladolid y la tercera en la capital aragonesa. Queremos reivindicar un sector que es estratégico y tener oportunidad de debatir. Estarán el presidente aragonés Javier Lambán;el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y ponentes muy interesantes como Ruth Díaz, vicepresidenta de Amazon Fashion Europa; y María Sánchez, secretaria general, de Cedecarne; así como dos deportistas legendarios como Perico Delgado y Edurne Pasabán.

¿Cuánto factura el comercio en España y qué empleo crea?

En España supone el 17% de los empleos y el 13% de la economía. Es un sector absolutamente estrategico. En Aragón genera 85.000 puestos de trabajo y en una comunidad como esta con 731 municipios y un problema evidente de despoblación, juega un gran papel para fijar población. El 90% de aragoneses y españoles tiene un comercio de alimentación a menos de diez minutos en coche. Esta capilaridad cumple una labor social que trasciende de lo económico. Donde hay comercio hay vida.