Protesta de empleados de HMY Yudigar para exigir a la empresa que cumpla la subida salarial acordada

Cientos de trabajadores de HMY Yudigar, acompañados por sus familias, ha protagonizado hoy una protesta en la plaza de España de Zaragoza para exigir a la dirección que pague la revisión salarial del 8,95% conforme a sus tablas salariales y no las del convenio del Metal, que son más bajas, como pretende la empresa.

"Han cumplido todos los puntos del acuerdo de empresa, firmado hace dos años por ambas partes en el SAMA y protestamos porque ahora no quieran cumplir lo que es la revisión o actualización salarial", ha manifestado Israel Ramos, de OSTA y presidente del comité de empresa. "Si la subida fuera de un 2% no hablaríamos de distintas interpretaciones del pacto, pero como es del 8,95% no quieren subir conforme a nuestras tablas salariales, las que recoge el pacto, cuando históricamente siempre ha sido así" .

Delante de la pancarta que decía 'En defensa de los derechos de los trabajadores de Yudigar' y entre pitidos, banderas y lema como 'luego dirán que somos cinco o seis' trabajadores y también niños pequeños han participado de esta protesta para exigir que el pacto de empresa, que firmó la propia dirección, se cumpla. "Ellos dicen que no interpretan una de las cláusulas del pacto como decimos nosotros, pero es que solo cabe esa interpretación e históricamente salvo ahora siempre lo han hecho así", ha explicado Ramos. En este momento, por la alta inflación, les interesa más referenciar la revisión salarial al convenio provincial del metal. Pero eso, dice, significaría la pérdida de un 4% por trabajador que en el año puede representar unos 1.000 euros.

Desde la empresa, explicaron que existe por parte del comité un "problema de interpretación en uno de los puntos del pacto de empresa firmado para los años 2021-2023" y que la empresa considera que la revisión salarial ha de ser conforme a lo que diga el convenio del Metal. Reconocieron que es la primera vez que esto ocurre ya que siempre se ha hecho valer en HMY Yudigar el pacto de empresa. Eso sí, recalcaron que en esta ocasión la actualización salarial ha de ir referenciada al convenio del metal.

El presidente del comité de empresa, ha insistido en la manifestación en que "no negociarán el cuánto, tienen que ser la subida del 8,9% referenciada a nuestras tablas salariales", si bien se están abiertos a negociar cómo hacerlo, si en partes o de forma progresiva. "No queremos perjudicar a la empresa,. podemos negociar cómo paga los atrasos, pero no estamos dispuestos a negociar el 'cuánto' porque hace dos años ya se negoció", ha reiterado.

"Los resultados de HMY Yudigar han sido buenos. Queremos que la empresa siga yendo a más, pero si ellos van a más los trabajadores, también", ha dicho Ramos en representación de los trabajadores.

La dirección de la empresa les ha llamado este lunes a una nueva reunión para tratar de buscar una solución a este conflicto laboral.