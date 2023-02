Javier Marín: "La inflación va a estar más alta de lo que el mercado piensa"

¿Cómo ha digerido Singular Bank la adquisición de la banca privada de UBS?

Fenomenal. Siempre decimos que las operaciones deben tener sentido financiero y sentido estratégico, y la estrategia debe ser de corto, de medio y de largo plazo. Con esta operación, Singular se ha puesto en el mapa. Nos ha dado un tamaño estupendo que nos permite invertir en tecnología, en nuestra gente -que es el activo más importante que tenemos-, y nos da una capacidad de negociación con proveedores de todo tipo de productos y de servicios estupendo. Antes íbamos nosotros a visitar a muchas gestoras y ahora son las gestoras las que vienen.

2022 fue positivo para el banco.

Fue un año muy importante con la integración, que nos permite después de tres años y medio que hemos estado invirtiendo en Singular pasar a este 2023 ya genera resultados positivos de doble dígito, que lo que nos permite generar el capital interno para fondear nuestro crecimiento los próximos años. Es un salto del rojo al negro que es importante. Seguimos manteniendo niveles de solvencia estratosféricos y de liquidez.

Sin embargo, perdieron parte del patrimonio que venía de UBS.

Era lo esperado. Somos Singular Bank, un banco joven que estaba comprando UBS. Es decir, la banca privada, con lo cual sabíamos que obviamente al principio íbamos a perder saldos y clientes. Lo teníamos metido absolutamente en la ecuación. Ahora, los dos sumados estamos con 13.500 millones de euros. Es una posición de liderazgo dentro de España en lo que son bancas privadas independientes no vinculadas a grupos bancarios y estamos comodísimos con eso.

¿Y la salida a Bolsa?

Uy, Dios dirá.

¿Pero está en la hoja de ruta?

Por supuesto. Está en la hoja de ruta, pero sin fecha. Pensamos que no hay nada muy parecido en España, con un banco de perfil de riesgo muy bajo y una política de dividendos predecible y consistente con sus accionistas.

El escenario financiero ha cambiado mucho con las subidas de tipos después de tanto tiempo. ¿Han cambiado mucho los consejos que dan ustedes a sus inversores?

La verdad, no mucho. Desde noviembre de 2021 nuestros equipos de análisis veían una inflación más alta y más persistente de lo que descontaba el mercado. En aquel momento nosotros estábamos ya muy infraponderados en renta variable, estábamos también con duraciones muy bajas en renta fija. Porque la renta fija no pagaba nada, y en un momento dado toda esta curva tenía que moverse. Luego vino la guerra. Y luego estamos teniendo este pequeño repunte en el mes de enero donde el escenario central que barajábamos nosotros y que seguimos barajando para este año es que la inflación va a estar más alta de lo que el mercado piensa.

¿Qué pasará con los tipos?

Van a subir más y durante más tiempo de lo que el mercado está descontando. Tenemos más fe, nos alineamos más con lo que dicen los bancos centrales y nos creemos lo que nos están contando.

Afirma que la inflación aún se prolongará. ¿Cree entonces que la política de los bancos centrales para reducirla no será efectiva?

Es que va a tardar. Nuestro estratega, Roberto Scholtes, utilizaba recientemente un símil: Decía que esto es como una dieta de adelgazamiento en la que si tienes que perder 10 kilos, los primeros 3 los pierdes rápido y los siguientes cuesta más. Pues la inflación es lo mismo.

¿Es el momento de la renta fija?

La renta fija nos da ahora una oportunidad que no hemos tenido desde hace 15 años, que es conseguir una cartera que dé rentabilidad, que vaya a superar la inflación prevista a medio plazo. Es decir, que se pueda ganar poder adquisitivo. Ahora empezamos a tener tipos de interés reales positivos. Eso es interesante.

¿Entiende las colas registradas en el Banco de España para comprar deuda pública?

Pues no, sinceramente. No lo entiendo porque cualquier cliente en cualquier banco tiene a su disposición un montón de fondos monetarios que le van a dar lo mismo.

¿Qué opina del impuesto a la banca decretado por el Gobierno?

Me parece absurdo, sinceramente, y a nosotros no nos afecta. Primero, es un impuesto que va sobre los ingresos, por lo tanto es una cosa un poco loca. Segundo, la banca compite en un escenario europeo, no español, entonces no le dejan estar en igualdad de condiciones. Me parece un impuesto confiscatorio.

El argumento de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es que los que más ganan tienen que arrimar el hombro.

El que más gana en términos absolutos es una cosa. En términos de rentabilidad sobre el capital es distinto. La banca, la gente tiene que entenderlo, es el sistema circulatorio de la economía, necesita estar fuerte y dar rentabilidad a sus accionistas. Si no, no conseguirá nuevos accionistas para ser capaz de dar más crédito, que es su función. Muchos bancos tienen retornos sobre el capital que está por debajo de su coste de capital. Esa es la realidad. Es decir, ¿tiene que pagar la banca por ganar mucho en términos nominales? ¿O tendrían que pagar mucho otros que tendrían rentabilidades que superan en tres y en cuatro veces su coste de capital? La medida del Gobierno es extraordinariamente populista.