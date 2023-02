De trabajar para la banca a crear una franquicia para reclamar productos abusivos

Raquel Gonzalo, fundadora de Somos Robinjud, es economista y perito judicial y cuenta cómo en sus comienzos se dedicaba a hacer cálculos del dinero de las cláusulas suelo que el banco en el que trabajaba tenía que devolver a los clientes. Esta emprendedora de Almansa (Albacete) bromea con que "cambié de bando" cuando decidió crear la firma de servicios legales para reclamar productos abusivos bancarios, Somos Robinjud, en 2017. Un año después empezó su expansión bajo el modelo de franquicia y cuenta con 26 oficinas en España. Ahora se estrena en Zaragoza.

Al frente de la oficina zaragozana está Vanessa Bergasa, cuya formación no está relacionada con el derecho, sino con la comunicación y el mundo de las organizaciones sociales. "Vengo de padre emprendedor y, al final, todo sale", cuenta. La fundadora explica que el perfil de franquiciado que busca la central es "una persona con la que me guste tomar un café y charlar". Con ello destaca que en su filosofía se encuentra la cercanía con el cliente y un perfil comercial, apoyado por el hecho de que la oficina zaragozana se encuentre a pie de calle y en un barrio consolidado como San José.

De los gastos de la hipoteca a las deudas

"Que entren los clientes como lo harían en una inmobiliaria", pone como ejemplo de su idea de normalizar la consulta de temas jurídicos, en este caso para reclamar los gastos hipotecarios, deudas por tarjetas 'revolving' o de segunda oportunidad, entre otros. Para el trabajo legal cuentan con un equipo de 21 personas en la central, que sigue en Almansa, además de abogados autónomos que buscan en cada zona. Advierte que muchas personas cuentan con algún producto financiero abusivo y no lo saben. "Cuando alguien me dice que no sabe qué es una tarjeta 'revolving' le digo que seguro que lleva una en la cartera".

Bergasa se encarga de recoger la información de cada caso para trasladar al equipo jurídico los datos para interponer las demandas. "Damos formación en la central y específica en la apertura y mandamos a una persona hasta que empieza a rodar la oficina", detalla Gonzalo sobre el apoyo a los franquiciados que comienzan.

Desde la enseña lamentan que todavía hay muchas personas que "se quedan sin reclamar derechos que son suyos" por el miedo al papeleo o pensar que va a ser demasiado costoso. En su caso, "la mayoría de los servicios son a éxito", indican, es decir, cobran un porcentaje sobre la cuantía que recupere el cliente. Dependiendo del tipo de caso y el dinero cobrado el porcentaje puede ir del 10% al 25%.

La fundadora explica que el nombre de la enseña se le ocurrió a un cliente de una empresa al que le habían recuperado 6.000 euros en comisiones indebidas de los últimos cinco años. Les dijo que eran "como Robin Hood" por quitarle el dinero a los bancos para devolverlo a los clientes. El 1% de la facturación se dona a una asociación sin ánimo de lucro que se elige en cada delegación.

