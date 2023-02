Meinrad Spenger: "El futuro del sector de la telefonía requiere operadores fuertes"

¿Cuál es la evolución del proceso de fusión de Másmóvil con Orange?

El proceso está en marcha. Es largo, porque hay muchos requerimientos que hay que cumplir, pero está previsto que a mediados de este año culmine con éxito. La operación recoge la singularidad del mercado español y habrá un alto grado de convergencia entre las dos empresas, con la mejora del nivel de fibra óptica, el crecimiento del 5G y otras acciones. La operación va a impulsar las inversiones y ganaremos mucho en sinergias, especialmente en el ámbito de las redes de telecomunicaciones que tenemos solapadas.

¿Qué significa para usted la fusión y qué puesto ocupará una vez que se materialice?

Los equipos están muy bien coordinadas y tendré un puesto de responsabilidad. Pero lo importante no es lo que significa para mí la fusión, sino para el mercado español. La operación es importante para España y para los consumidores, ya que creará beneficios claros y generará una mayor capacidad de inversión. Los ingresos han caído un 30% en los últimos diez años en el sector y la situación financiera de las operadoras no es hoy la mejor, los rendimientos en bolsa han caído y hay que ser más eficientes.

¿A qué atribuye esa caída de ingresos?

El sector se ha vuelto muy promocional, con operadoras lanzando continuamente ofertas espectaculares, y ese tipo de acciones lo que hacen es destruir valor en el mercado. Ha habido una competencia basada en el ‘low cost’, y en ese sentido nosotros hemos intentado siempre diferenciarnos. En Másmóvil y en Embou hemos apostado siempre por el servicio, por ofrecer precios justos a los clientes.

¿Cambiarán las tarifas de los servicios de telefonía como consecuencia de la fusión?

La fusión que dará lugar a la ‘joint venture’ no tendrá impacto ni en la estrategia ni en los ingresos. Esta operación se traducirá más en inversiones. En el sector ha habido subidas de precios, necesarias por el impacto de la inflación y por el incremento de costes. Como Másmóvil, nuestra actividad promocional ha sido muy reducida. Nuestra idea ha sido siempre la de ofrecer precios estables, y en eso hemos tenido que hacer muy pocos ajustes. La aceptación de esa política ha sido muy elevada.

¿Están aseguradas las inversiones?

Es público el acuerdo de la ‘joint venture’, que incluye líneas de inversión que están aseguradas y se materializarán después de que se haga efectiva.

¿Está cerrado el calendario?

Dependemos de las aprobaciones correspondientes, pero nuestra idea es que la fusión se haga cuanto antes y que se pueda acelerar. Orange y Másmóvil aún somos competidores y a partir del cierre de la transacción ya podrán ponerse en marcha los proyectos de inversión.

¿Afectará la fusión a las marcas, se quedará solo una?

No está previsto que haya cambios. Nosotros estamos contentos con la marca Másmóvil y con la de Embou, aragonesa. Esta va a tener más protagonismo, y de la misma manera que tenemos operaciones en Galicia, Asturias o el País Vasco, en Aragón somo fuertes con Embou como marca, una empresa con gran experiencia en implantación en áreas rurales.

Embou acaba de presentar sus resultados de 2022, ejercicio en el que creció un 46%. Fue un buen año.

En Aragón estamos ya presentes en 850.000 hogares o empresas. Eso significa que más del 95% de los hogares de Aragón están conectados con fibra. Especialmente positivo es que desde 2003 Embou ha implantado una red de Wimax en 1.300 poblaciones. Podemos dar al 99% cobertura de fibra y Wimax. Claramente, somos líderes en cobertura. El grupo Másmóvil está comprometido con el desarrollo del territorio.

¿A qué atribuye el crecimiento tan llamativo de Embou en 2022?

En primer lugar, al gran trabajo del equipo que tenemos, y en segundo por el despliegue de fibra óptica que hemos hecho. En el último año entramos en 59 poblaciones más, donde hay 22.000 hogares. Lo hemos hecho en localidades como Fraga, con 6.000, u otras como Caneto, con 3. Este es un trabajo que requiere de mucha experiencia y en el que aparte del negocio hacemos una labor social. Hemos aumentado también los servicios de 5G y también hemos incrementado servicios. Apoyamos a los equipos de fútbol del Real Zaragoza y del Huesca.

Y han invertido mucho.

En los últimos cinco años hemos invertido más de 100 millones de euros en Aragón. Lo hemos hecho en fibra, en 5G, en nuevos equipos de ‘routers’ y en otros servicios. Hay proyectos que se conocen menos y cosas que vamos a hacer. Vamos a conectar en el próximo año y medio 108 colegios a la fibra óptica, tenemos más de 500 zonas de wifi público gratis en Aragón, en 150 poblaciones. También estamos haciendo cosas como apoyar la iniciativa Emprende Rural (en la que trabaja con la Fundación Caja Rural de Aragón).

¿Cómo ve el futuro del sector de la telefonía, tan revuelto y en el que Másmóvil estará funcionando con Orange?

El futuro del sector requiere operadores fuertes, que no se trabaje con clientes ‘low cost’. Tenemos que asegurarnos de ser líderes en inversiones y en innovación. El 5G nos abre más oportunidades, es un tema muy relevante. También hay que crear ecosistemas de servicios con aplicaciones nuevas y, sobre todo, trabajar más en el medio rural. Hay que trabajar para mejorar el servicio, esforzarse para llegar a todas partes, a zonas montañosas, a ámbitos rurales como los que hay en Aragón.

El sector ha sido muy criticado por la publicidad que emite.

En Másmóvil tenemos un código de autocontrol en este tema. La publicidad no debe ser engañosa, no debe tener letra pequeña que pueda ser contraria a lo que se anuncia, no puede tener expresiones vejatorias. Todo esto lo cumple Másmóvil, nuestros controles de calidad son estrictos. En todo caso, necesitamos un tercio menos de publicidad que otras compañías para que el público escuche nuestros mensajes.

¿Cómo lo consiguen?

Los mejores prescriptores son los clientes. Por eso digo que tenemos un activo muy importante, que es el hecho de tener clientes muy satisfechos. Percibimos en ellos lealtad y fidelidad. Ellos no se van si reciben una mejor oferta de la competencia. A nosotros nos favorece también en Aragón el hecho de tener una operadora propia, que es Embou. En ese sentido, siempre hacemos llamamientos a comprar local.