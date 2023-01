Lucinio Muñoz: "La falta de perfiles digitales: todo un reto en España y Europa"

¿Cómo ve la salud financiera en España, con una deuda tan abultada y ralentización del crecimiento?

Estamos en crecimientos débiles, pero en principio las perspectivas para España en 2023 son superiores a las del resto de la Unión Europea, aunque también es verdad que nuestra caída fue mayor. Claro que la deuda ha crecido, pero si el endeudamiento se utiliza para invertir en actividades que generen mayor crecimiento futuro, puede tener sentido. En Europa se han suspendido las reglas fiscales. Se empieza a hablar de que habrá que volver a ellas pero haciéndolas compatibles con el crecimiento. A largo y medio plazo España tendrá que hacer un ejercicio de ajuste fiscal. La deuda hay que devolverla, pero lo importante es en que se invierten esos fondos y que una parte importante vaya a gasto social y la crisis no acabe afectando a los más desfavorecidos.

¿Urge una reforma fiscal de calado?

Ha habido varias propuestas de reforma fiscal y tendrá que haber más. Hay otras palancas como la lucha contra el fraude, pero se necesita una reforma fiscal que permita generar los ingresos necesarios para financiar el crecimiento que queremos y la calidad de vida. Esta claro que esa calidad de vida y la paz social cuestan dinero y eso hay que financiarlo y eso al final tiene que venir a través de una imposición justa, razonable y equitativa.

¿Crear nuevos impuestos como el de las eléctricas es la vía para recaudar más?

La vía es hacer cosas que sean sostenibles y justas. En el caso de las eléctricas ha habido mucha polémica y un cierto acuerdo en que ya que ha habido beneficios extraordinarios tienen que contribuir al crecimiento futuro de la economía. Lo que hay que encontrar son equilibrios y aplicar ajustes equitativos.

¿El menor crecimiento se puede traducir en un frenazo en creación de empleo?

No lo sé. Las tasas de crecimiento menores no son buenas para el empleo, pero no solo hay que ver cantidad sino calidad de ese empleo y asegurarnos de que tenemos el talento necesario para cubrir la oferta que se genere.

Los jóvenes se forman, pero en paro juvenil España sigue a la cabeza de Europa, ¿no?

Hay que mejorar la empleabilidad: acercar la demanda de las empresas a la oferta. Muchas compañías tecnológicas no encuentran la mano de obra que necesitan. Hay un desajuste y las políticas públicas tienen que hacer que esa brecha se reduzca y eso se hace con formación especifica sobre todo en lo que es la Formación Profesional. La economía del futuro va a ser más sostenible y digital y faltan principalmente perfiles digitales. Este va a ser todo un reto, uno de los más importantes para España, Europa y, en general, el mundo.

¿Le preocupa la falta de relevo generacional?

Hace falta formación más ágil y vinculada a la empleabilidad, que la gente tenga los conocimientos necesarios para encontrar un trabajo. Es esencial. Hay que aprovechar esas generaciones muy formadas, que saben idioma y han salido fuera y darles esperanza y posibilidades de futuro, pero depende mucho de que la formación que se de sean la que las empresa necesitan. Es evidente que faltan perfiles técnicos digitales y más adaptados al modelo de crecimiento que se vislumbra.

¿Qué papel ocupa la formación en la Fundación ICO?

Se funda en 1993 vinculada al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tenemos actividad en toda España dividida en dos grandes bloques: arte y arquitectura sostenible con un museo dedicado a esto y la parte educativa con programas de divulgación del conocimiento económico, así como de financiación del emprendimiento y la innovación y lo que son relaciones con la UE en lo monetario y Latinoamérica.

¿Aprueba España en educación financiera?

La educación financiera es educación crítica para la ciudadanía. Para ser un individuo informado hay que entender desde lo que supone un préstamo hasta cómo funcionan los principales elementos de las finanzas públicas. Y lo que hacemos es trabajar en el ámbito de la FP y en el de potenciar la educación financiera en las partes más iniciales de la enseñanza primaria. Y también formar a los formadores, que en ocasiones no la tienen.

¿Cree que 2023 será el año de contención de la elevada inflación?

Nuestra inflación es diferencialmente menor que la de la UE. Es un fenómeno generalizado que deteriora la competitividad de una economía. El BCE ha tenido que tomar medidas para que no se produjera una estanflación que es la peor de las combinaciones al sumar inflación y estancamiento. Y tanto las autoridades nacionales como europeas están tomando medidas para corregirlo.

¿Serán suficientes estas medidas?

Eso no lo sabe nadie. Dependerá mucho de elementos muy difíciles de controlar como cuánto dure la guerra de Ucrania, cómo se tensione la relación con Rusia y cómo afecte a los mercados energéticos. Dependerá también del tensionamiento de las cadenas de valor y del entorno geoestratégico.

¿Destruirá esta crisis muchas pymes? ¿Habrá una nueva moratoria de créditos ICO?

Ha habido varias crisis solapadas que eran muy difíciles de prever. Las empresas en general han aguantado de manera tremenda no solo las grandes sino el tejido productivo español compuesto mayoritariamente de pymes micropymes y autonomos. El ICO ha estado y continuará estando para seguir apoyándoles.

El perfil

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, MBA por el MIT en EE. UU. y máster en gestión de Carteras por el Instituto de Estudios Bursátiles, es técnico comercial economista del Estado desde 1992. Fue subdirector general de Cobros y Pagos del Estado y también de Deuda Pública. Hasta su nombramiento como director de la Fundación ICO en octubre de 2019, fue consejero económico de la embajada de España en Berlín.