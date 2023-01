Invierten en la formación de los empleados. Apuestan por el desarrollo de sus competencias, ofreciéndoles las herramientas necesarias para afrontar con éxito sus funciones actuales y futuras. Así define el Top Employers Institute a las mejores empresas para trabajar después de certificar que cubren todos los aspectos que atañen a los Recursos Humanos divididos en 20 temas diferentes, entre ellos el entorno de trabajo, el liderazgo, la digitalización, la adquisición de talento, el aprendizaje, el bienestar, la sostenibilidad y la diversidad e inclusión.

Este año, Top Employers ha incluido en su lista anual a un total de 118 compañías en España por considerar que son «las mejores empleadoras» y cumplen con todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas. Desde hace más de 30 años, esta entidad -que tiene su sede en Ámsterdam- valida, certifica y reconoce como empleadores líderes a las organizaciones que superan los estándares de su programa de certificación. 2.052 organizaciones en 121 países lo han conseguido ya.

Una de esas empresas es BSH Electrodomésticos España, que ha aparecido en la lista por undécimo año consecutivo. La compañía, 100% propiedad del grupo alemán Robert Bosch y que incluye a la marca aragonesa Balay, destaca en la acogida a nuevos empleados, aprendizaje y desarrollo de las personas, entre otras categorías, según ha informado la empresa. «Ofrecer un entorno en el que las personas puedan desarrollar su potencial y talento, generando trabajo y empleo es clave para BSH», señala.

«Entender cómo vive el empleado cada uno de los momentos que experimenta en su vida laboral es crucial para mejorar sus vivencias», precisa Jesús Fernández, director de Recursos Humanos de BSH España, que tiene su sede central en Zaragoza, con oficinas corporativas en Plaza, almacén logístico en ese mismo polígono y fábricas en Montañana y La Cartuja.

«Practicar el ‘feed back’ continuo, cercano, ágil y concreto entre los empleados y a todos los niveles de la compañía permite no solamente mejorar la organización sino también generar entornos de trabajo de confianza en los que crecer y desarrollarse como persona», indica Fernández. «Distintas iniciativas de ‘feed back’ nos ayudan a estar más cerca de las personas y a convertirnos en un mejor lugar para trabajar», remata.

Las empresas certificadas crean sus propios líderes, sostienen desde Top Employer, que recuerda que «los líderes no nacen, necesitan ser entrenados». Para ello, considera, hacen falta recursos y un programa de liderazgo que ofrezca a los profesionales oportunidades de crecer y desarrollarse. La firma certificadora también destaca que las compañías de la lista potencian la diversificación de equipos. Es decir, que defienden la integración y la diversidad, «que no se refiere solo al equilibrio entre hombres y mujeres, sino a integrar distintos orígenes culturales, edades, generaciones...».

Para elaborar los listados de las mejores empresas para trabajar, Top Employers Institute evalúa cada año las iniciativas de gestión de personas en seis dominios que abarcan más de 400 prácticas de recursos humanos. «La práctica se evalúa por igual en todas las áreas que forman la empresa en su conjunto», relata Jesús Fernández, de BSH Electrodomésticos España, compañía que este año ha sido certificada de nuevo. «En el caso de que tengas trabajadores en diferentes áreas, se califica de manera independiente cada una de ellas, pero el cómputo se calcula globalmente», añade.

Cada práctica, precisa el directivo de BSH, tiene tres niveles: consistente, no consistente y que no se realiza. «En caso de que hagas una práctica en oficinas, por ejemplo, pero no en fábricas o en almacén logístico, la práctica se evalúa como no consistente», apunta. Con la evaluación de las prácticas, indica asimismo, se realiza una puntuación en base al porcentaje de empresas que hacen esas mismas prácticas.

Top Employers valora cómo las empresas gestionan el desempeño para el desarrollo profesional. «Los empleados se comprometen si sienten que sus esfuerzos son recompensados», señala la entidad. «De este modo, se evalúan desempeños, se promociona a los profesionales, se concretan planes de carrera y se revisan las competencias técnicas y personales para adaptarlas a los nuevos tiempos», sostiene.

Aunque los mejores profesionales no eligen hoy la empresa solo por el salario, reconoce la entidad certificadora, ciertos beneficios que se ofrecen son importantes: seguros médicos, planes de pensiones, coches de empresa... Todo cuenta. Teniendo en cuenta esta cuestión y las ya señaladas antes, Top Employers incluyó este año entre sus certificaciones 2.053 compañías de 121 países de todo el mundo, que impactan en la vida de 9 millones de personas. En España hay muchas con presencia en Aragón, tanto por sedes de filiales de multinacionales como BSH o Esprinet, como bancos nacionales como el Santander, el BBVA, Caixa Bank o Bankinter, o cadenas de gran distribución, entre otras empresas.

«Esta evaluación y certificación tiene un impacto externamente, pero también a nivel interno, ya que nos sirve como una auditoría que nos hace ver en qué áreas podemos mejorar», afirma Jesús Fernández. «Todos los años analizamos qué medidas podemos tomar para mejorar en aquellas prácticas en las que no hemos obtenido gran puntuación. Top Employers comparte un ‘benchmarking’ de buenas prácticas, y nos sirve como empresa para poder contactar con otros profesionales de recursos humanos y compartir conocimientos», apunta el director de Recursos Humanos de BSH.