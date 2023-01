La nueva fábrica de bolsas de papel de Javierregay, en la que se invertirán 9 millones de euros, creará 20 empleos directos

Natupack Coverting pondrá en marcha en Javierregay (Puente la Reina de Jaca) una fábrica de bolsas de papel que tendrá una capacidad de producción de 180 millones de unidades al año. La inversión prevista es de 9 millones de euros y se crearán entre 15 y 20 empleos directos. Esta nueva instalación se construirá junto a la carretera A- 176, antes de llegar a Javierregay desde Puente la Reina y se encuentra en el punto de captación de inversores, algo ya “bastante avanzado”, por lo que la idea sería cerrar el tema de inversión en dos o tres meses, para poder comenzar con la construcción de la nueva fábrica a mediados o finales de este año 2023, para estar funcionando a pleno rendimiento a principios de 2025. Así lo ha explicado uno de los promotores, Juan María Gárate, en la visita a la zona donde se ubicará esta planta, que ha contado con la presencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón.

La inversión en instalaciones y maquinaria es de aproximadamente 6 millones de euros, la generación de electricidad será autónoma, por lo que la inversión total será de 9 millones de euros. La fábrica tendrá 5.000 metros cuadrados divididos en tres zonas: estocaje de materia prima, impresión y producción, y habrá igualmente un almacén de producto final. La previsión es fabricar 180 millones de bolsas de papel al año. Se trata de un sector con mucho futuro, ya que “la industria del plástico se tiene que reconvertir al papel, el mercado demanda la bolsa de papel por temas medioambientales y esa demanda va a seguir creciendo”, añade Gárate. Por lo tanto esta factoría es fruto “de la demandad que hay y también de darle muchas vueltas”.

El mercado en el que operarán será internacional, sobre todo “abrirnos a Europa y cubrir sus necesidades”. “Queremos ir a la bolsa industrial y especializada, que tiene un mayor añadido”, señala el promotor. No obstante, también ha explicado que hay sectores que todavía no saben qué tipo de bolsa van a consumir y vamos a intentar ayudar en esa línea”. La maquinaria estará diseñada para fabricar bolsas de cualquier tamaño, para alimentación, construcción, comercio, etc. Unos productos renovables, reciclables y biodegradables de los que esta empresa quiere ser proveedor de referencia en el mercado nacional e internacional, aportando calidad y alta tecnología a través de la industria 4.0, con un sistema automatizado del proceso, y de fábrica sostenible, con una instalación fotovoltaica propia que le dará suministro y comprometida con la economía circular.

En los terrenos donde se va a construir la nueva planta existe una nave de una línea de negocio diferente, y que se utilizará para la investigación de tipos de bolsas que se puedan fabricar, por lo que será un complemento de la futura fábrica

Para la inversión prevista en este proyecto, el Gobierno central acaba de concederle una ayuda de 1.063.790 euros dentro de la línea de Incentivos Regionales, que en Aragón tramita el departamento de Economía, Planificación y Empleo. Gastón, que ha destacado la posibilidad de replicar este modelo con nuevas plantas en otras ubicaciones, ha recordado que Aragón cuenta con una línea complementaria a los Incentivos Regionales que permitirá complementar la ayuda a este proyecto con hasta 800.000 euros más. Además de en la tramitación de estas subvenciones, la consejera ha ofrecido a los promotores de esta iniciativa el apoyo del departamento que dirige en materia de agilización administrativa y de formación y empleo.

Grupo Gárate

El grupo familiar Gárate, promotor de esta inversión, cuenta con un amplio conocimiento industrial y tecnológico en el sector, en el que lleva desarrollando su actividad desde 1954, cuando Juan Gárate Uranga inició la actividad de fabricación de bolsas de papel, especializándose a partir de 1964 en la fabricación de sacos de papel de gran contenido, como el envase de cemento y de materiales de construcción, industria de alimentación animal (tanto en granjas como para mascotas), harinas panificables, industria química, fertilizantes, etc.

En 1995 la familia crea la mercantil Gárate e Hijos, S.L., en Berdún, que cesó su actividad en 2007 a causa de la crisis de la construcción y la concentración de grupos cementeros, que dejó de hacer rentable la actividad. A continuación, los hermanos Gárate Guisasola constituyeron Natupack S.L., que desarrolla desde entonces su actividad en una nave de 700 metros cuadrados, dotada de todo tipo de maquinaria y utillaje, y en un anexo de 100 metros de oficinas, ubicado todo ello al lado del terreno donde ahora van a implantar la nueva fábrica de bolsas de papel.